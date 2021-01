Buchen. (rüb) Kurz streifte Bürgermeister Burger am Montag auch das Thema Corona. In der Notbetreuung in den Kindergärten und in der Tagespflegeeinrichtung "Tiger" werden 179 Kinder betreut, was einer Quote von 26 Prozent entspricht. Dabei gibt es aber große Unterschiede: Während im Kindergarten in Hettigenbeuern nur die Eltern eines Kindes auf die Notbetreuung angewiesen sind, sind es in St. Elisabeth in Buchen 44. Die Prozentwerte schwanken je nach Kindergarten zwischen 5 (Hettigenbeuern) und 48 Prozent ("Regenbogen"). In den Schulen werden dagegen nur 73 Kinder betreut (5,2 Prozent).

Burger beleuchtete auch die tagesaktuellen Infektionszahlen für Buchen mit 67 Neuinfektionen in einer Woche, was einem Inzidenzwert von rund 368,5 entspricht, der deutlich über dem des Kreises liegt. Teilweise würden die hohen Zahlen mit dem Ausbruch im Pflegeheim "Im Sonnengarten" zusammenhängen. Dort seien inzwischen Aktive des DRK-Kreisverbands unterstützend tätig.