Buchen. (adb) Zum letzten Mal in der Buchener Zweigstelle der Bäko-Süd-West eG – die in naher Zukunft veräußert werden soll – wurden am Mittwoch die Zertifikate der Stollenprüfung vergeben. Innungsobermeister Peter Schlär bedauerte zwar das "Ende der Tradition an diesem Ort", freute sich aber nicht ohne Stolz über ein "absolutes Klasse-Ergebnis für den Neckar-Odenwald-Kreis".

An der gemäß strenger DLG-Richtlinien in Neckarhausen durchgeführten Prüfung hatten 41 Betriebe aus 13 Landkreisen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz aus dem Dreieck zwischen Kaiserslautern, Frankfurt und dem Main-Tauber-Kreis teilgenommen – satte acht Betriebe stammen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und alle erreichten Gold- und Silbermedaillen: "Auch auf das relativ kleine Einzugsgebiet bezogen können wir uns wiederholt als Spitzenreiter bezeichnen", freute sich Peter Schlär und sprach von einem weiteren Beweis für die erstklassige Qualität heimischer Handwerksbäcker. "Nach wie vor zählen bei uns Handwerkskunst, Regionalität und Tradition", hob er hervor.

Anschließend dankte der Innungsobermeister neben Michael Windmeißer als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mosbach und der ehemaligen, im Juni verabschiedeten und nun zur Freude aller begrüßten langjährigen Bäko-Zweigstellenleiterin Erika Walter den teilnehmenden Bäckerien Breunig/Zuckerbeck (Hainstadt), Gärtnersmühle (Hardheim), Leiblein (Walldürn), Lunkenheimer (Buchen), Mayer (Mosbach-Neckarelz), Münkel (Schloßau), Müssig (Walldürn) sowie Schlär (Mudau) für ihr Mitwirken.

Wessen Stollen sie bewerteten, sei den Prüfern nicht zugetragen worden: "Zugunsten absoluter Neutralität werden die Backwerke nur nummeriert", informierte Peter Schlär. In die Bewertung fließen unterdessen Kriterien wie Form und Aussehen des Stollens, Geschmack, Geruch sowie Krusten- und Oberflächeneigenschaften ein.

Ebenso angetan zeigte sich Landrat Dr. Achim Brötel. "Selbst das fieseste Virus kann Weihnachten nicht verhindern – und zu den Festtagen gehört auch ein guter Stollen", bemerkte er und gratulierte den Bäckern zur "mehr als verdienten", als Bestätigung der erstklassigen Qualität und gleichermaßen Ansporn für alles Kommende zu betrachtenden Auszeichnung.

Der Stollen könne als "kleines handwerkliches Meisterstück" angesehen werden, in dem sehr viel Arbeit stecke – was wiederum Peter Schlär bestätigte: "Den Stollen hat der Bäcker vom Abwiegen der Zutaten über das Formen, Ausbacken, Buttern und Zuckern bis zur Präsentation im Ladengeschäft mindestens 14-mal in der Hand, ehe er zum Kunden kommt", betonte der Innungsobermeister. Brötel dankte auch den Betrieben für ihre Bereitschaft, an der freiwilligen Qualitätsprüfung teilzunehmen: "Die guten Ergebnisse sind die beste Werbung für das hiesige Bäckerhandwerk", freute sich der Landrat und empfahl ausdrücklich das Einkaufen vor Ort – nicht zuletzt, weil man aufgrund regionaler Zutaten wisse, was auf dem Teller lande.

Auch Kreisrat Dr. Norbert Rippberger, die über Jahrzehnte hinweg als "Seele der Buchener Bäko" mit den Bäckern verbundene ehemalige Geschäftsstellenleiterin Erika Walter und Torsten Reimund als Vorstand der Bäko-Süd-West eG gratulierten den Preisträgern: Wie Reimund anmerkte, wurden bei der 39. Stollenprüfung insgesamt 71 Stollen eingereicht, unter denen die Produkte des Neckar-Odenwald-Kreises besonders hervorstachen. "Dieses Qualitätsbewusstsein wird von allen Seiten geschätzt und bewundert", hob er hervor, ehe die Urkunden überreicht wurden.