Buchen. (adb) Als glanzvolle Hommage an die Künstlerin und Frau Gertrude Reum versteht sich die am Sonntag und damit am fünften Todestag der 2015 im Alter von 88 Jahren verstorbenen Buchener Persönlichkeit im Steinernen Bau eröffnete Gedenkausstellung. Gezeigt werden 21 beeindruckende Werke aus allen Schaffensphasen der gebürtigen Saarländerin.

Dominiert wurde der Abend von drei sehr persönlichen Ansprachen, deren Erste von Dr. Wolfgang Hauck stammte. Als Vorsitzender des Vereins Bezirksmuseum Buchen richtete er den Blick auf das von unterschiedlichen Materialien geprägte, als vielschichtig und diversifiziert anzusehende Wirken Gertrude Reums. "Die 21 gezeigten Werke stammen alle aus dem Bestand unseres Museums", hob er nicht ohne Stolz hervor.

Staatssekretär a.D. Michael Sieber erinnerte an zahllose, stets von Offenheit und kreativem Miteinander geprägte Begegnungen mit Gertrude Reum: "Sie war eine Menschenfreundin mit viel Poesie, Humor und Hoffnung", blickte Sieber zurück und betonte, dass ihre in bedeutsamen Kunstsammlungen zu findenden Bilder und Installationen durch honorige Preise wie etwa den Arthur-Grimm-Preis oder den Publikumspreis in Anhalt im Jahr 1998 gekrönt wurden. "Ihre Werke zeigen dem Betrachter, dass es von Menschen geschaffene Schönheit noch immer gibt, und laden ein, in ihnen zu versinken", hielt er fest.

Die eigentliche Einführung nahm Werner Zeh vor. Als langjähriger Vorsitzender des Kunstvereins Neckar-Odenwald erinnerte er an freundliche, aufgeschlossene Zusammenkünfte mit Gertrude Reum seit 1978 und den direkt gepflegten künstlerischen Dialog.

Posthum attestierte er Reum eine "Schaffenskraft von beeindruckendem Ideenreichtum und großer Experimentierfreude". Das Credo sei stets "weniger ist mehr" gewesen.

Früh hatte sich Reum den Diskrepanzen zwischen Licht und Zeit, Schöpfung und Kosmos sowie Fläche und Raum verschrieben, um sie künstlerisch mit verblüffendem Tiefgang aufzugreifen.

Seit den 60er Jahren setzte sie sich verstärkt mit metallischen Materialien auseinander und schuf beispielsweise die geschliffenen Aluminium-Reliefs, deren Charakter mit jedem Lichteinfall variiert. Im Jahr 1986 schlug sie mit den ersten Arbeiten aus weißem, in langwieriger Weise bearbeitetem und modelliertem Zellstoff ein neues Kapitel ihrer künstlerischen Vita auf.

Letztmals künstlerisch tätig war sie mit über 80 Jahren: "Die letzten Acryl-auf-Papier-Arbeiten zeigen in verschiedenen Farbnuancen mit einem breiten Pinsel freigezogene, geschwungene Linien", informierte er und sprach von "Überschneidungen, die sofort räumliche Wirkung zeigen". So attestierte er der Kunst Gertrude Reums einen "bei aller Vielschichtigkeit stets sichtbaren inneren Zusammenhang" und einen Tiefgang, der bei näherer Betrachtung stetig intensiver auf den Betrachter wirke. In diesem Sinne beglückwünschte er das Bezirksmuseum zu seiner umfangreichen Reum-Sammlung, deren 21 Exponate sämtliche Zyklen eindrucksvoll wiedergeben.

Auch Landrat Dr. Achim Brötel erinnerte in seinem Grußwort an einen "Lebenskreis, der sich im Jahr 2015 geschlossen und erfüllt habe", aber durch Erinnerungen weiter Bestand habe.

Das imposante Lebenswerk Gertrude Reums liefere einen starken Beweis dafür, "dass große Kunst auch fernab urbaner Metropolen gedeihen kann" und sei als Inbegriff einer grenzenlosen Kreativität mit Neigung zum Spiel mit Farben und Licht von hoher Aussagekraft zu bewerten.

"Gertrude Reum war als Person und Künstlerin gleichermaßen faszinierend – eine kleine, zierliche Frau, die in Wirklichkeit eine ganz Große war und durch ihre Kunst unsterblich wurde", merkte Brötel an und charakterisierte die Ausstellung als "Gedenken in Dankbarkeit" an eine Frau, deren künstlerische Intentionen dem aufmerksamen Buchener tagtäglich etwa in der Pfarrkirche St. Oswald, in der Stadthalle oder auf dem Kreisverkehrsplatz am Schlattereck begegne. Dabei handele es sich um "durch und durch authentische und echte Kunst".

Der abschließende Dank galt Dieter Steigleder, Sybille Ostien und Maria Stolz-Günther sowie Dr. Wolfgang Hauck für die Zusammenstellung der Ausstellung, in der diese Werke auf wirkungsvolle Weise präsentiert werden. Darüber konnten sich die Besucher beim ersten Rundgang durch die Gedenkausstellung ein Bild verschaffen.