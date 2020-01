Buchen. (RNZ) Im Rahmen der Reihe "Buchen in Concert" gastiert am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr mit dem "Notos-Klavierquartett" eine der führenden Kammermusikformationen in der Stadthalle Buchen. Auf dem Programm stehen Werke für Klavier, Violine, Viola und Violoncello von Mozart, Martinu und Dvorak.

Das "Notos-Quartett" gilt als eine der herausragenden Kammermusikformationen der Gegenwart. Publikum wie Kritiker bewundern neben der virtuosen Brillanz und technischen Perfektion des Ensembles besonders dessen Sinn für die Balance und das Zusammenspiel, welcher jedes Detail der Komposition hörbar macht.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 wurde das Quartett bereits mit sechs ersten Preisen sowie zahlreichen Sonderpreisen bei internationalen Wettbewerben in Holland, Italien, England und China ausgezeichnet. 2017 wurde ihm darüber hinaus der deutsche Musikpreis "Echo-Klassik" als "Nachwuchskünstler des Jahres" verliehen, eine Auszeichnung, die nur in den seltensten Fällen an ein Ensemble vergeben wurde.

Info: Der Vorverkauf findet über das Sekretariat der Musikschule statt. Schüler der JMK-Musikschule haben für dieses Konzert mit ihrem Ausweis "Club der jungen Klassiker" freien Eintritt (Ausweise sind in der Musikschule erhältlich). Familienangehörige erhalten ermäßigte Eintrittskarten.