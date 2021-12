Bödigheim. (tra) Im Landkreis nimmt das Impfen gegen das Coronavirus an Fahrt auf: Seit Dienstag wird im Regionalen Impfstützpunkt, der sich in der Sporthalle Bödigheim (Hauptstraße 56) befindet, an sieben Tagen in der Woche von 9 bis 16 Uhr geimpft. Zunächst können pro Tag rund 200 Impfungen durchgeführt werden. "Dabei hält man sich an die Vorgaben des Landes", unterstrich Landrat Dr. Achim Brötel bei der Eröffnung: Die Booster-Impfung ist frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung möglich und richtet sich nur an Personen, die über 18 Jahre alt sind. Auch hinsichtlich der Verwendung der Impfstoffe sind die Vorgaben bindend. Der Impfstützpunkt, der von Boris Kößler geleitet wird, ist barrierefrei, an den ÖPNV angebunden und verfügt zudem über Parkplätze.

"Hinter uns liegen jetzt zweieinhalb sehr bewegte Wochen", teilte Achim Brötel mit und formulierte deutliche Kritik an der Landesregierung: Die ersten Impfkonzepte, die das Sozialministerium genehmigte, haben "ihr Go" am 26. November erhalten. "Wir waren in der ersten Tranche mit dabei, allerdings zunächst nur befristet bis zum 31. Januar und mit dem Hinweis auf unsere Verpflichtung zum ,sparsamen Handeln’", sagte Brötel.

Am selben Tag habe der Landkreis die Bezugsberechtigung für den Impfstoff bekommen. Erschwerend sei hinzugekommen, dass das Land den Impfstoff nicht mehr ausliefere, vielmehr müsse der Kreis die Vakzine über Apotheken besorgen. Der EDV-Zugang, der auch das digitale Impfzertifikat umfasst, sei am 30. November zugesagt worden. Die Beschäftigungsverhältnisse der medizinischen Fachangestellten seien, so Brötel, durch das Sozialministerium am 1. Dezember geklärt worden. "Auf die zugesagte EDV-Infrastruktur warten wir noch immer", sagte der Landrat. Nun springe der Fachdienst EDV des Landratsamts ein.

"Wir warten auch noch auf das zweite Impf-Team des Landes. Dieses war uns für den 6. Dezember versprochen, wird aber wohl nicht kommen, weil sich das Land aus dieser Leistung zurückzieht und wir im kommenden Jahr auch das eine Landesteam, das in Fahrenbach impft, und das mobile Team, das in der Fläche unterwegs ist, komplett übernehmen sollen. Im Grunde ist das eine weitere Bankrotterklärung des Sozialministeriums", fand Brötel deutliche Worte.

In Bödigheim sind aktuell zwei Teams im Einsatz: eines aus den Neckar-Odenwald-Kliniken, das von Fahrenbach nach Bödigheim verlagert wurde, und ein freies Team. "Dieses haben wir unter Hochdruck zusammengestellt", so Brötel.

"Ich kann erfreulicherweise sagen, dass wir ab Samstag, 18. Dezember, in Bödigheim ein drittes Team im Einsatz haben werden." Perspektivisch sollen 390 bis 400 Impfungen pro Tag möglich werden. Im Impfstützpunkt Fahrenbach, der am 1. Dezember eröffnet wurde, wird seit 11. Dezember in Vollauslastung geimpft. Die Tageskapazität liegt bei rund 300 bis 350 Impfungen – mit Steigerungspotenzial.

"Wir gehen deshalb davon aus, dass das für die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis ein sehr gutes Impfangebot darstellt, und wünschen uns nichts sehnlicher, als dass dieses Angebot rege genutzt wird", appellierte der Landrat und wies auf ein bedauerliches Phänomen hin: Es komme täglich vor, dass Personen, die einen Impftermin haben, unentschuldigt fernblieben. So seien jüngst in Fahrenbach an einem Tag gleich 23 Personen nicht gekommen. "Dafür fehlt mir jegliches Verständnis", kritisierte Brötel. Es könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass Impfgegner bewusst versuchten, die Impfstrukturen zu behindern, indem sie Termine blockierten, so Brötel.

"Nach allem, was uns die Virologen sagen, haben wir den Kampf gegen die vierte Welle verloren. Jetzt geht es darum, eine fünfte, sechste oder siebte Welle zu verhindern oder zu verhindern, dass wir die Situation jedes Jahr haben werden", appellierte Brötel, das Impfangebot zu nutzen. "Ohne eine Herdenimmunität werden wir den Kampf gegen das Virus nämlich definitiv verlieren." Er unterstrich, dass die Politik gefordert sei, auch in Zukunft Booster-Impfungen sicherzustellen. Aktuell würde jedoch planlos agiert.

Dank richtete Brötel an die Neckar-Odenwald-Kliniken: "Wenn man weiß, wie sehr unsere Kliniken durch die Pandemie belastet sind, dann ist es eine große Geste, trotz dieser Extremsituation zwei Impf-Teams für unsere Impfstützpunkte abzustellen." Ohne die beiden Teams der Kliniken wäre es nicht möglich, zwei Impfstützpunkte mit dieser Kapazität zu betreiben. Zudem dankte er u. a. den DRK-Kreisverbänden Mosbach und Buchen, die die Anmeldung und auch den Sanitätsdienst übernehmen.

Buchens Bürgermeister Roland Burger freute sich über die Eröffnung des Bödigheimer Impfstützpunkts. "Ich hoffe, dass es gelingt, das Ziel zu erreichen und glaube, dass wir rasch Fortschritte machen werden. Klinikgeschäftsführer Frank Hehn bestätigte, dass die Kliniken sehr belastet seien. "Wenn es mehr Geimpfte gäbe, wäre die Situation in den Kliniken einfacher", so Hehn.

Aktuell stehen folgende Impfkapazitäten zur Verfügung: Impfstützpunkt Fahrenbach mit drei Teams (ein Landesteam, ein Team der Kliniken und ein freies Team). Momentan sind in Fahrenbach 300 bis 350 Impfungen pro Tag möglich. Perspektivisch sollen es 390 bis 400 sein. Im Impfstützpunkt Bödigheim gibt es zwei Teams (ein Team der Kliniken und ein freies Team) und rund 200 Impfungen pro Tag. Am Samstag kommt ein weiteres Team hinzu. Das mobile Team des Landes ist mit rund 100 bis 130 Impfungen pro Tag unterwegs. Ab Samstag impfen im Landkreis also täglich sieben Teams: drei in Fahrenbach, drei in Bödigheim und ein mobiles Team.

Info: Impfungen gibt es nur nach Terminvereinbarung: Entweder online über www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt oder unter der Telefonnummer 06261/84-1111. Terminvergaben erfolgen dreimal pro Woche: Montag 10 bis 14 Uhr, Mittwoch 15 bis 19 Uhr und Freitag von 10 bis 14 Uhr.