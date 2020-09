Von Tabea Laier

Buchen. Unter dem Motto "Wir schaffen was" fand am Samstag der Freiwilligentag in der Metropolregion Rhein-Neckar statt. Auch das Mehrgenerationenhaus in Buchen meldete sich zur Aktion an und baute mit Unterstützung der Schreinerei Häfner ein neues Pflanzentauschregal. Alle zwei Jahre findet der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar an einem Samstag im September statt. Dabei haben gemeinnützige Organisationen die Möglichkeit, größere Aktionen mit freiwilliger Unterstützung von außen durchzuführen. Gleichzeitig können die Einrichtungen sowohl ihre Arbeit präsentieren als auch neue Unterstützer anwerben.

Das Mehrgenerationenhaus Buchen plante dafür den Bau eines Pflanzentauschregals. Die Idee dahinter ist folgende: Pflanzenliebhaber können Setzlinge, die bei der Gartenarbeit übrig geblieben sind, in dem öffentlich zugänglichen Regal deponieren und damit anderen zur Verfügung stellen oder sich bei Bedarf an neuen Pflanzen selbst aus dem Regal bedienen.

Gemeinsam geht die Arbeit leichter von der Hand. Foto: Tabea Laier

Ein Provisorium des Pflanzentauschregals gibt es schon länger. Bereits im Frühjahr wurde im Rahmen eines Gartenprojekts ein vorläufiges Regal aus Holzpaletten erstellt, das auf großen Zuspruch stieß. Durch die hohe Nachfrage der Hobbygärtner entstand schließlich der Wunsch, das Pflanzentauschregal ganzjährig auszustatten: "Zimmerpflanzen gehen ja fast das ganze Jahr, auch wenn keine Pflanzzeit ist", erklärt Helga Schwab-Dörzenbach, bei der Stadt Buchen verantwortlich für das Mehrgenerationenhaus.

Schnell wurde klar, dass ein professionelleres Regal für die Pflanzen gebraucht würde, das vor allem auch wetterfest ist. In Kooperation mit der Schreinerei Häfner aus Buchen verwirklichten die Freiwilligen dieses Projekt nun. Die Schreinerei spendete dafür Holz und einen Prototyp, nach dessen Vorbild die Helfer ein zweites Regal zusammenbauten und anstrichen. Dabei stand Schreinermeister Theo Häfner selbst mit fachmännischem Rat zur Seite.

Gerade weil die Sorge groß war, dass die Corona-Pandemie auch dieser Aktion einen Strich durch die Rechnung machen könnte, freuten sich die Freiwilligen bei der Umsetzung umso mehr: "Dank der Schreinerei Häfner können wir das Projekt jetzt durchführen."

Trotzdem war die Planung der Aktion mit Corona schwieriger. "Wir konnten wegen Corona erst spät mit der Planung beginnen, weshalb jetzt auch nicht so viele Helfer da sind, wie erhofft", erläutert Schwab-Dörzenbach. Dessen ungeachtet waren die Freiwilligen, die sich dem Projekt widmeten, mit Feuereifer und Spaß bei der Sache.

Passend zur Aktion finden zurzeit übrigens die Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg statt, über die das Mehrgenerationenhaus auch informiert. Gemeinsam mit dem Flohmarkt, der am Samstag ebenfalls im Garten des Mehrgenerationenhauses stattfand, und dem neuen Pflanzentauschregal sei das alles eine runde Sache, denn Nachhaltigkeit stehe auch beim Pflanzentauschregal im Vordergrund, meinten die Helfer: "Andere können verwerten, was übrigbleibt!". Das Regal wird in Zukunft vor dem Mehrgenerationenhaus stehen und kann nun dauerhaft genutzt werden.