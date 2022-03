Buchen. (pm) Blickt man aktuell in die Regale der Einzelhändler in der Region sind dort häufiger Lücken im Sortiment festzustellen. Ein Phänomen, das so für Kundinnen und Kunden eigentlich vollkommen ungewohnt ist. Viele werden sich dieser Tage beim Gang durch das Geschäft jedoch schnell an den Beginn der Corona-Pandemie erinnern. Zu jener Zeit hatten sich erstmals leere Regale beim Toilettenpapier, bei Nudeln und Konservendosen gezeigt. Schon damals warnte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, vor sogenannten Hamsterkäufen.

In der aktuellen Situation wird vor allem im Öl-, Konserven- und Mehlregal gewildert. "Völlig irrational und ohne Grund", meinen Petra und Günter Hölzer dieser Tage beim Besuch von Peter Hauk in ihrem Edeka-Markt in Buchen. Schlichtweg handle es sich aktuell nicht um eine Nahrungsmittel- oder Versorgungsknappheit, sondern um ein logistisches Problem.

Dabei kommen mehrere Faktoren zusammen erklärt Hölzer: Zum einen fehle den Speditionen coronabedingt Personal, um die Ware schnell vom Erzeuger oder Produzenten in den Markt zu bringen. Zum anderen sei die Nachfrage nach einzelnen Produkten so hoch, dass man wahrscheinlich auch zu normalen Zeiten diese Herausforderung nicht stemmen könnte.

Gleiches beobachtet Fachminister Peter Hauk im ganzen Land: "In der aktuellen Zeit braucht es vor allem Solidarität und Vernunft. Hamstern bringt uns jetzt nicht weiter und ist auch überhaupt nicht notwendig. Bei normalem Verhalten ist genug für alle da, und sollte dann doch mal ein Klassiker nicht mehr verfügbar sein, gibt es auch Alternativprodukte. Diese stehen oftmals nur ein Handgriff daneben", so Hauk.

In diesem Zusammenhang zeigt er jedoch auch Verständnis für all diejenigen, die dieser Tage verstärkt haltbare Produkte kaufen und diese dann als Spende an Menschen in der Ukraine bereitstellen möchten. "Das ist sehr löblich und ein wertvoller Akt der Nächstenliebe. Doch tun Sie nicht nur den örtlichen Einzelhändlern, sondern auch den Menschen in der Ukraine einen Gefallen: kaufen Sie auch für Spendenzwecke vielschichtig ein und beschränken Sie sich nicht versteift auf das günstigste und greifbar nächstgelegene Produkt. So kann sich die Nachfrage besser verteilen und jedes Produkt unmittelbar verfügbar bleiben", so Minister Hauk.

Eine besondere Bedeutung bekomme, wie schon während Corona, die regionale Erzeugung. "Regionalität schafft Versorgungssicherheit. Diese zeigt sich gerade mehr denn je. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere heimischen Erzeuger stützen und Sorge dafür tragen, dass sie langfristig produzieren und uns damit die Lebensmitteln von Daheim versorgen können", betonte der Minister.

Derweil hat sich auch die Familie Hölzer Spendenaktionen in der Region angeschlossen und hat dadurch einige Produkte mit in die Ukraine geschickt. "Für uns ist es selbstverständlich zu helfen jedoch mit Bedacht und Rücksicht, so können leere Regale verhindert werden", erklärt Petra Hölzer.

Peter Hauk bedankte sich abschließend, stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel sowie im Nahrungsmittelbereich, bei dem Team Hölzer für deren täglichen Einsatz: "Unsere Erzeuger und Vermarkter sind eine unermüdliche Stütze in noch so herausfordernder Zeit. Dafür gilt nicht nur Respekt sondern auch unser aller Dank."