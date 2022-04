Von Rüdiger Busch

Buchen-Hollerbach. Seit mehr als 200 Jahren treffen sich im Gasthaus "Goldener Engel" in Hollerbach Menschen aus nah und fern zum Essen, Trinken, Plaudern und zum Austausch von Neuigkeiten. Doch nun könnte die schöne Tradition ein Ende finden: Wirt und Inhaber Michail Michailidis möchte das Anwesen, in dessen Mauern einst auch die Künstler der Hollerbacher Malerkolonie verkehrten, verkaufen. Ob das Gebäude dann künftig weiterhin gastronomisch oder nur noch zu Wohnzwecken genutzt wird, ist völlig offen.

Kein Geheimnis ist dagegen der erstklassige Ruf des Hauses als weithin geschätzter Ort der Gastlichkeit. Ob als einfaches Dorfgasthaus, Treffpunkt bekannter Maler oder später als Gourmet-Adresse: Der "Engel" war weit über Hollerbach hinaus immer ein Anziehungspunkt, der zu Hochzeiten sogar im "Gault Millaut" oder im "Michelin"-Führer Erwähnung fand.

Auch Michail Michailidis konnte auf seine treuen Gäste bauen, darunter viele, die ihm von seinen früheren Stationen im Bauland – unter anderem im Restaurant "Eisenbahn" in Sennfeld – nach Hollerbach gefolgt sind. "Das Gasthaus ist immer gut gelaufen, und ich blicke zufrieden zurück", sagt der 57-Jährige, der das Haus 2011/2012 kaufte und renovierte. In seinen Worten schwingt viel Wehmut mit, denn eigentlich wollte er den "Engel" erst mit 60 abgeben und dann beruflich kürzertreten.

"Aber irgendwann ist die Zeit gekommen, um aufzuhören", sagt Michailidis, der seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig ist. Dass der Zeitpunkt nun früher gekommen ist, als ursprünglich geplant, hat mehrere Gründe. Ein nicht unerheblicher ist natürlich die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf seine Branche. Vor Kurzem hat Michail Michailidis das Anwesen zum Verkauf ausgeschrieben. Bis er einen Käufer gefunden hat, wird er das Gasthaus weiterbetreiben. "Schön wäre es, wenn wir im Sommer unser Zehnjähriges feiern könnten und den ,Engel‘ anschließend übergeben könnten."

Einen Käufer zu finden, der die Gastronomie weiterführt, wäre für ihn – und wohl auch viele Menschen in Hollerbach und Umgebung – die Wunschvorstellung. Der "Engel" hat neben seiner reichhaltigen Geschichte einiges zu bieten: 60 Sitzplätze innen und 30 weitere im Biergarten, Parkplätze am Haus, Einrichtung und Inventur zur Übernahme und ganz viel Platz. Zu den gut 100 Quadratmetern Gastronomiefläche kommen noch knapp 200 Wohnfläche, verteilt auf neun Zimmer im Obergeschoss und im ausgebauten Dachgeschoss.

"Das Objekt bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten", erläutert Maklerin Carmen Haas von der Postbank Immobilien GmbH. So könnte der Betreiber im Gebäude wohnen und zudem vier Fremdenzimmer betreiben, nennt sie eine mögliche Option. Denkbar wäre auch, die Gaststätte in Wohnungen umzuwandeln und somit das komplette Gebäude für Wohnzwecke zu nutzen. Aber auch eine Praxis, Büroräume oder ein Salon wären vorstellbar, so Haas.

Angesichts der langen Tradition der Gastlichkeit wäre es aber schön, wenn sich im "Engel" auch künftig die Menschen zum Essen, Trinken und zum Plaudern treffen würden.

Alt-Engelwirtin "Oma Schwab" und ihr Großneffe Siegfried Grimm. Foto: RNZ

> Die Geschichte des "Engel" lässt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Im Jahr 1887 ging das Anwesen in den Besitz der Familie Schwab über, welche die Gaststätte mehr als 100 Jahre lang betrieb.

> Ein besonderes Kapitel des traditionsreichen Gastronomiebetriebs wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben: Die Hollerbacher Malerkolonie machte das Dorf zum Anziehungspunkt junger Künstler und die verkehrten häufig und gerne im "Engel". Die meisten Künstler kannten sich vom Studium an der Kunstakademie in Karlsruhe. Abseits großstädtischer Hektik fanden sie im Odenwald ihre Bildmotive.

> Im Dorfgasthaus trafen sich Franz Wallischeck, Arthur Grimm, Wilhelm Guntermann und viele mehr. Fehlte ihnen Bargeld, um ihre Zeche zu begleichen, bezahlten sie in Naturalien, also mit ihren Kunstwerken. Jahrzehntelang zierten deshalb Gemälde die Wirtschaft.

> 1929 übernahmen Alois und Maria Schwab den Betrieb. Nach dem Tod ihres Mannes 1966 führte die Wirtin den betrieb zunächst alleine weiter. Auch als wenige Jahre später Sohn Rudolf und Schwiegertochter Erika einstiegen, war die Alt-Engelwirtin "Oma Schwab" immer noch jeden Tag in der Wirtschaft und unterhielt die Gäste bis ins hohe Alter.

> Nach dem Tod von Maria und Erika Schwab ging der "Engel" 1995 in neue Hände über: Siegfried Grimm, ein Großneffe von Maria Schwab, der in den "Schweizer Stuben" in Wertheim gelernt hatte, übernahm den Betrieb mit seiner Gattin Joaquina und baute ihn mit regionaler und mediterraner Küche zur erstklassigen Gourmet-Adresse aus, ohne dass der "Engel" seinen Charme als Dorfgasthaus verlor. Die Leistungen des Spitzenkochs, der 2011 mit nur 48 Jahren einer schweren Krankheit erlag, wurden mehrfach in Gastronomieführern gewürdigt.

> Die Tradition des "Engels" wurde dann ab 2012 von Michail Michailidis und seiner Familie erfolgreich fortgeführt. rüb