Buchen. (pm) Ermutigt und hochmotiviert durch die kultusministerielle Genehmigung zum Training von Spitzensportlern, die einem Nationalkader angehören, entschlossen sich drei Tänzer der "Next level"-Crew und eine Tänzerin der Nachwuchsgruppe "X-Ception" mutig und selbstbewusst die Herausforderung einer Online-Europameisterschaft für Solo-Tänze im Rahmen der UDO (United Dance Organisation) anzunehmen. Das "Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance" (IPHB) im TSV 1863 Buchen zeigte sich gegenüber dem Kultusministerium unter Ministerin Eisenmann dankbar für diese "enorm wichtige Entscheidung, die eine durch langen Trainingsausfall fortschreitende Motivationserosion nicht nur verhinderte, sondern einen Umkehrschub – also eine Motivationssteigerung verursachte", so Projektleiter Volker Schwender.

Nach Registrierung und Anmeldung der Tänzer luden sich Daniel Urich und Luis Jakob die für die Altersklasse Ü18 / Novice vorgegebene Musik von der UDO-Website herunter und begannen, selbst eine Solo-Show zu kreieren. Dasselbe taten Moses Schäfer für U16/Novice und Victoria Binfet für U12/Beginner. Nachdem alle den Eindruck hatten, ihre Show optimal präsentieren zu können, ließen sie ihre Show filmen und luden sie als Video ins Internet hoch auf die UDO-Website. Denselben Ehrgeiz hatten 931 Solotänzer nicht nur aus ganz Europa, inklusive Russland, sondern auch aus Dubai oder Thailand. Eine harte, aber interessante Arbeit für die internationale Jury.

Ins Finale schafften es 145 Tänzer aller Altersklassen. Schließlich wurden dann in einem Live-Stream im Internet die jeweils sieben Bestplatzierten jeder Altersklasse vorgestellt.

Das waren für die Buchener Hiphopper natürlich spannende Momente: Victoria Binfet hatte in ihrer Altersklasse 56 Konkurrenten. Für Victoria offenbar kein großes Problem: Die Jury bewertete ihre tänzerische Leistung so hervorragend, dass sie 54 Wettbewerber hinter sich ließ und somit sensationell Platz zwei ertanzte – sie darf sich Vize-Europameisterin nennen.

Daniel Urich und Luis Jakob mussten sich in ihrer Altersklasse im Finale noch 14 Konkurrenten stellen. Dabei schaffte Luis Jakob die absolute Sensation: Seine Show wurde mit der höchsten Punktzahl bewertet. Luis ist Europameister 2021. Ebenso glücklich wie Victoria und Luis aber war auch Daniel Urich mit Platz drei – eine Top-Platzierung, für die er fleißig trainierte und auf die er schon lange gewartet hatte.

Für einen weiteren, unerwarteten Motivationsschub sorgten die Produzenten der spanischen TV-Sendung "Got Talent Espagna". Sie luden "Next Level" ein, nach Madrid zu kommen, um bei der spanischen Casting-Show, die in vielen Ländern der Welt Parallelen hat wie zum Beispiel "Das Supertalent" in Deutschland, mitzumachen. Dass die Anfrage aus Spanien mit der kultusministeriellen Trainingsgenehmigung zusammenfiel, war ein gleichermaßen zufälliges wie optimales "Timing", so Schwender.

Am 19. Juni wird also die "Next Level"-Crew ihren mit Spannung erwarteten Showauftritt im "Teatro Alcalà" fürs spanische Fernsehen haben.

In ihrer Freude über ihre Erfolge haben die Tänzer nicht vergessen, wer ebenfalls Anteil an diesem Erfolg hat: der Vorsitzende des TSV Buchen, Kurt Bonaszewski, und das Rote Kreuz für die Bereitschaft, die Tänzer zweimal die Woche jeweils vor Beginn des Trainings auf Corona zu testen.