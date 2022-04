In den 40 Jahren seit der Gründung des Vereins wurden rund 2,6 Millionen Euro gesammelt, um jungen Menschen in Äthiopien eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen.

Buchen. (tra) Der Verein "Aktion Hungernde Kinder" hat mit seinem Einsatz gegen Hunger, Krankheit und schlechte Schulbildung das Leben tausender junger Äthiopierinnen und Äthiopier in der Diözese Awasa zum Besseren gewendet. Der Verein wurde vor genau 40 Jahren gegründet und hat bislang 2,6 Millionen Euro an Spenden für Awasa gesammelt.

Nun bangt der Verein jedoch um seine Zukunft: Wenn kein neuer Vorstand gefunden wird, muss die "Aktion Hungernde Kinder" ihre wertvolle Arbeit beenden. Vorsitzender und Gründungsmitglied Norbert Linsler, der den Verein gemeinsam mit Ernst Mader führt, wird nun, ebenso wie Mader, das Amt niederlegen. Beide sind 83 Jahre alt. Wenn bei der Hauptversammlung am 8. April kein Vorstand gefunden wird, muss die Arbeit des Vereins eingestellt werden.

Bislang ist die Suche erfolglos geblieben. "Der erweiterte Vorstand ist ebenfalls älter geworden, viele sind Mitglieder der ersten Stunde", sagt Vorsitzender Norbert Linsler. Seine große Hoffnung ist, dass sich im Umfeld der Osterburkener Schulen, die sich ebenfalls sehr für Awasa engagieren, ein Nachfolger findet.

Helga und Norbert Linsler machen sich große Sorgen um die Zukunft des Vereins. Foto: Tanja Radan

Die "Aktion Hungernde Kinder" wurde 1982 in der Abt-Bessel-Realschule Buchen (ABR) gegründet, wo Norbert Linsler als Lehrer tätig war, um sozialen Projekten an der ABR eine Organisationsstruktur zu geben. Dort wird sich jedoch eher kein Nachfolger finden, da die Schule mit der Namaste Nepal sAG bereits sehr engagiert und erfolgreich Hilfe für Nepal leistet. Natürlich wäre es aber auch möglich, dass jemand Externes die Vereinsführung übernimmt. Auch ein Vorstandsteam wäre eine gute Lösung.

Wenn die "Aktion Hungernde Kinder" gezwungen wäre, ihr Engagement zu beenden, würden das die Menschen in Awasa deutlich spüren. "Vor allem der Bildungsbereich und die Mutter-Kind-Klinik wären betroffen", sagt Norbert Linsler.

Die Arbeit des Vereins ist in Südäthiopien sichtbar: Schulen, Ernährungsprogramme, Brunnen, Gesundheitseinrichtungen, Förderzentren für Frauen und soziale Zuwendungen für die Ärmsten und Waisenkindern sind auf den Verein zurückzuführen. Für ihr herausragendes Engagement wurden Norbert und Helga Linsler im Jahr 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Die Awasa-Aktionen sind seit Jahren auch fester Bestandteil des Schuljahrs und werden nicht nur von der ABR, sondern auch von Schulen in Gundelsheim, Neckarelz, Schefflenz und Osterburken unterstützt. Aber auch jenseits des Schullebens ist die Aktion sehr bekannt: Man denke an das beliebte "einfache Essen", das 58 Mal in Buchen stattfand, oder auch an die Stände bei den Weihnachtsmärkten.

Helga und Norbert Linsler blutet das Herz, wenn sie daran denken, eventuell einen Schlussstrich unter die "Aktion Hungernde Kinder" ziehen zu müssen. Die Leidtragenden wären die Menschen in der Diözese Awasa: "Wir haben es geschafft, in junge Menschen zu investieren, so dass sie in ihrem Land eine Zukunft haben, und konnten auch in Notsituationen helfen", erzählt Norbert Linsler. So ist zum Beispiel die Müttersterblichkeit durch die durch den Verein ermöglichte Mutter-Kind-Klinik stark gesunken. Auch die Situation von Mädchen und Frauen konnte verbessert werden. "Mädchen können dank der Schulbildung einen Beruf ergreifen, um später sich und ihre Kinder zu versorgen", berichtet Norbert Linsler. Ob diese wertvolle Arbeit nun fortgesetzt werden kann, steht in den Sternen.

Info: Wer mit Norbert Linsler Kontakt aufnehmen möchte, kann dies unter Tel. 06281/1039 tun. Die Hauptversammlung des Vereins findet am Freitag, 8. April, um 17.30 Uhr in der Abt-Bessel-Realschule statt. Interessierte sind willkommen.