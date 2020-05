Buchen. (rüb) Passend zum Jahresthema "Hier spielt das Leben" wollte der Kindergarten St. Rochus am 21. Juni seinen 25. Geburtstag feiern. Doch das Leben spielt manchmal anders, lässt sich beim Blick auf die zurückliegenden Monate nur sagen: Das Jubiläumsfest musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.



Doch sang- und klanglos wollte der Elternbeirat um Vorsitzenden Stefan Müller das Jubiläum nicht vorbeiziehen lassen. Er hatte die Idee für ein 126 Teile umfassendes Mosaikbild. An dem Gesamtkunstwerk beteiligten sich nicht nur die Kindergartenkinder und die Erzieherinnen, sondern auch Elternbeirat und Förderverein, Pfarrer Balbach, der Geschäftsführer der Kindergärten, Thomas Geiger, und die bei der Stadt zuständige Fachdienstleiterin Anne Rottermann.

Als Motiv wurde Pippi Langstrumpf ausgewählt, die ebenfalls gerade Geburtstag feiert, den 75. Einer ihrer Sprüche lautet: "Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut!" Das könnte ein gutes Motto für die Situation sein, findet Kindergartenleiterin Carolin Ramburger.

In der Tat: So lebensfroh, wie Pippi Langstrumpf die Herausforderungen annimmt, so optimistisch sollen auch die Kindergartenkinder die nicht einfache Zeit bewältigen. "Hier spielt das Leben": hoffentlich schon bald wieder ausgelassen, lebensfroh und sorgenfrei!