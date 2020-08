Buchen. (tra) Die Sanierung der Hettinger Ortsdurchfahrt soll in dieser Woche abgeschlossen werden. Seit dem heutigen Montag ist die Ortsdurchfahrt, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilte und die RNZ bereits berichtete, komplett für den Durchgangs- und auch für den Anliegerverkehr gesperrt. Momentan werden Schächte und Einbauten auf Höhe gesetzt und an offenen Stellen wird die Asphalttragschicht ergänzt. Ab Mittwoch wird asphaltiert. Mit dem Einbauen der Asphaltschicht wird am Sportplatz begonnen, dann folgt das Asphaltieren der Ortsdurchfahrt bis zum Ortsende Richtung Rinschheim. Der neue Asphalt darf erst nach ausreichender Abkühlung wieder für den Verkehr freigegeben werden. Diese Abkühlzeit ist witterungsabhängig. Deshalb werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, die Absperrungen zu beachten, um keine Straßenschäden auf der noch nicht ausgehärteten Asphaltdecke zu verursachen. Die Vollsperrung soll bis Freitag, 28. August, aufgehoben werden.