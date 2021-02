Buchen-Hettingen. (rüb) Bereits vor rund eineinhalb Jahren wollte die Geras Seniorenpflege GmbH, die unter anderem in Mudau und Höpfingen Seniorenheime betreibt, im Hettinger Ortskern ein Pflegeheim errichten. Damals gab es Bedenken der Anwohner gegen das Vorhaben. Gescheitert ist es damals aber an nicht lösbaren Grundstücksfragen. Nun unternimmt Geras einen neuen Anlauf: Der Standort liegt nun am Ortsausgang Richtung Buchen, auf einer landwirtschaftlichen Fläche unterhalb des Baugebiets "Blasse" und in direkter Nachbarschaft zum Sportgelände des FC. Bürgermeister Roland Burger und Ortsvorsteher Timo Steichler stellten das Vorhaben dem Gemeinderat am Montag kurz vor. Details wie der genaue Standort innerhalb der avisierten Fläche sollen im weiteren Fortgang der Planung besprochen werden. Am 9. März wird Geras-Geschäftsführer Klaus Baier die Pläne in einer Ortschaftsratssitzung vorstellen.

Ursprünglich war auf der Fläche unterhalb der Alten Buchener Straße eine Fortführung des dortigen Wohngebietes angedacht, zeigte Bürgermeister Burger auf. Nun sei es der Wunsch von Geras, dort ein Seniorenpflegeheim zu errichten. Das zwei bzw. dreigeschossige Gebäude soll aus etwa 60 Einzelappartements bestehen und ein begrüntes Flachdach erhalten. Auch eine öffentliche Cafeteria ist Teil des Konzepts. Voraussetzung für den Bau sei die Ausweisung eines Sondergebiets "Seniorenzentrum".

Im weiteren Verfahren seien noch offene Fragen in Sachen Lärmschutz – wegen der Nähe zum Sportplatz – zu klären: "Es darf keine Konflikte mit dem Sportbetrieb gehen", unterstrich der Bürgermeister. "Wir stehen aber noch ganz am Anfang", betonte Burger. Nach der Sitzung des Ortschaftsrats und nach dem nötigen Grunderwerb könne ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst werden.

"Wir sind jetzt in der Findungsphase und möchten die Bevölkerung mitnehmen", betonte Ortsvorsteher Timo Steichler. So sei der Standort des Gebäudes, der in der Präsentation in unmittelbarer Nähe zu den Wohnhäusern eingezeichnet war, noch nicht beschlossen. Nach RNZ-Informationen ist eher davon auszugehen, dass das Gebäude etwa 20 bis 30 Meter hangabwärts errichtet wird. Weitere Details würden in der Sitzung des Ortschaftsrats vorgestellt. "Der Ortschaftsrat steht hinter dem Projekt und sieht darin eine große infrastrukturelle Chance für Hettingen", sagte Steichler.

In der Bürgerfrageviertelstunde meldete sich Anwohner Stefan Müller zu Wort und machte auf die Verkehrssituation rund um den geplanten Standort aufmerksam: Die Alte Buchener Straße sei aufgrund ihrer geringen Breite nur einseitig befahrbar, was im Begegnungsverkehr zu Problemen führe. Die verkehrstechnische Erschließung werde bei den weiteren Planungen in den Blick genommen, sicherte Bürgermeister Burger zu. Stadtrat Klaus Lampe griff das Thema anschließend ebenfalls auf: In der Karl-Söhner-Straße – der Verlängerung der Alten Buchener Straße ab Gemarkung Buchen – sei aufgrund des Begegnungsverkehrs eine Befestigung der Bankette dringend erforderlich.