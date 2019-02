Buchen-Hettingen. (rüb) Das Schlagwort Bauen bestimmte den Rück- und Ausblick von Ortsvorsteher Volker Mackert in der Ortschaftsratssitzung: Im Mittelpunkt standen die erfreuliche Entwicklung rund um das neue Baugebiet "Rinschheimer Straße, Kalteneck, Oberhölzle" und die anstehenden Arbeiten in der Ortsdurchfahrt, die im Laufe des Jahres zu mehreren Vollsperrungen führen werden.

So teilte Mackert mit, dass in Kürze 14 der 20 neuen Bauplätze schon verkauft seien - und zwar ausschließlich an Bürger aus Hettingen. "Das zeigt uns, dass es ein guter und begehrter Standort ist." Viele junge Familien hätten auf die Erschließung des Baugebiets gewartet und unverzüglich mit dem Bauen losgelegt.

Zum Jahresende hatte Hettingen 2312 Einwohner, so dass es weiterhin vor Hainstadt größter Stadtteil Buchens ist. 20 Sterbefällen standen elf Geburten gegenüber. In dieser Statistik gab es somit zum zweiten Mal in Folge ein negatives Ergebnis - nachdem zuvor drei Jahre in Folge mehr Kinder geboren wurden, als Einwohner starben.

In neun Ortschaftsratssitzungen wurden 67 Tagesordnungspunkte behandelt. Darunter waren 19 Baugesuche, zwölf davon betrafen Wohnhausneubauten - eine bemerkenswerte hohe Zahl, sagte Mackert. Erwähnenswert sei, dass nicht nur im Neubaugebiet gebaut werde, sondern auch weitere freie Bauplätze bebaut würden. "Diese rege Bautätigkeit sichert Schule, Kindergarten und damit unsere Zukunft", sagte der Ortsvorsteher, der darauf hinwies, dass man sich darum bemühe, kurzfristig weitere Bauplätze in Hettingen zu erschließen.

Auch beim Ausblick ging es ums Bauen: Für die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt sind zwölf Monate Bauzeit veranschlagt. Da auf Grund der Witterung noch nicht begonnen werden konnte, sei damit zu rechnen, dass sich die Fertigstellung sogar bis 2020 hinziehen wird, so der Ortsvorsteher. Während der Bauphase werde es in der Ortsdurchfahrt zu mehreren Vollsperrungen kommen. Der überörtliche Verkehr solle dann komplett ab Buchen bzw. Rinschheim umgeleitet werden. Für den Busverkehr sei man auf der Suche nach Lösungen. "Es wird eine Belastung für die Bürger werden", sagte Mackert, "aber dafür werden Wasserleitungen und Abwasserkanäle komplett erneuert, so dass wir auf Jahrzehnte hin gerüstet sind."

"Gemeinsam haben wir viel für Hettingen erreicht", sagte der Ortsvorstehher und dankte der Stadt und den Vereinen, die mit ihrem Engagement zu einem lebendigen Ort beitragen würden.