In Verlängerung der bestehenden Bebauung soll an der Alten Rinschheimer Straße das neue Hettinger Baugebiet "Steinmäuerle" entstehen. Bis dort gebaut werden kann, werden aber wohl noch drei Jahre vergehen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen-Hettingen. (rüb) Die Stadt Buchen möchte mit dem neuen Baugebiet "Steinmäuerle" die Weichen dafür stellen, dass auch mittelfristig in Hettingen noch ausreichend Bauplätze zur Verfügung stellen. Bis Ende des Jahres muss die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen werden. Frühestens 2022 könnten die neuen Bauplätze - etwa 30 wären dort möglich - teilweise bebaut werden. Vor Kurzem informierten Technischer Dezernent Hubert Kieser und Fachdienstleiter Günter Müller in einer Ortschaftsratssitzung über den Sachverhalt und den Zeitplan.

Ortsvorsteher Timo Steichler verwies im Gespräch mit der RNZ darauf, dass in Hettingen derzeit noch Baugrundstücke in städtischem Eigentum zur Verfügung stünden, so dass der Bedarf noch abgedeckt werden könne. "Mit den Plänen für das neue Baugebiet richten wird deshalb den Blick auf die mittelfristige Zukunft", so Steichler. Die neuen Bauplätze sollen auf einem zwei Hektar großen Areal am Ortsausgang, oberhalb der Alten Rinschheimer Straße, entstehen.

Wie Günter Müller in der Sitzung aufzeigte, bestehe durch Paragraf 13b Baugesetzbuch noch bis 31. Dezember die Möglichkeit, ein kleineres Baugebiet außerhalb des Flächennutzungsplans zu verwirklichen. Dabei gelte die Vorgabe, dass das neue Baugebiet direkt an eine bestehende Bebauung angrenzen muss. Dies sei bei dieser Fläche gegeben.

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes müsse mit einem Zeitaufwand von ca. zwei Jahren gerechnet werden. Die Kosten für die Erschließung müssten ferner noch im Haushaltsplan für die kommenden beiden Jahre berücksichtigt werden.

In nördlicher Richtung - anschließend an das neue Baugebiet - befindet sich entlang der Bürgermeister-Knühl-Straße ein Geländestreifen, der ebenfalls noch nicht im Flächennutzungsplan zur Bebauung vorgesehen ist. Aus städtebaulicher Sicht wäre hier eine Bebauung entlang der Bürgermeister-Knühl-Straße erstrebenswert, so Müller. Diese Grundstücke befänden sich aber im Gegensatz zu denen des geplanten Baugebiets nicht in städtischem Eigentum. Aus diesem Grund sollte dieses Gebiet separat behandelt werden und nicht im Zusammenhang mit dem Gebiet "Steinmäuerle".

Hubert Kieser richte den Blick auf die Wasser- und Abwasserproblematik bezüglich des neuen Baugebiets. Hier müsse erst geprüft werden, ob die gesamte Fläche zur Bebauung vorgesehen werden kann. Diese Prüfungen erfolgen im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes. Er halte es für sehr wahrscheinlich, dass ein Regenrückhaltebecken angelegt werden muss. In der Kernstadt sowie in Hettingen seien in der letzten Zeit neue Baugebiet entstanden bzw. seien am Werden, weshalb man auch die Kapazität der Kläranlage im Auge behalten müsse.