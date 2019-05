Buchen. (tra) Große Freude bei der Lebenshilfe: Beim Benefizkonzert "Herztöne", das von Alexander Weinlein und Markus Dosch von der Initiative "Herz statt Hetze" mit rund 350 Akteuren in der Stadthalle organisiert wurde, wurden Spenden in Höhe von 7000 Euro gesammelt.

Nun wurde der Scheck an Bernd Rathmann, den Vorsitzenden der Lebenshilfe, überreicht. "Wir sind sehr dankbar dafür, dass die Besucher des Konzerts bereit waren, so großzügig zu spenden", sagte Rathmann. Die 7000 Euro werden in einen Spielplatz investiert, der im Herbst am Lebenshilfezentrum in Hainstadt gebaut wird.

Auch Alexander Weinlein, der Sprecher von "Herz statt Hetze", freute sich sehr über die Spendenbereitschaft der Konzertbesucher und die gelungene Veranstaltung an sich. "An diesem Abend sind alle mit einem Lächeln aus der Stadthalle gegangen", brachte es Weinlein auf den Punkt.