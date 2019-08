Der TSV 1863 Buchen mit seinem Vorsitzenden Kurt Bonaszewski erhielt am Dienstag vom Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Sparkassendirektor Michael Krähmer, und der Geschäftsführerin der Stiftung, Direktorin Anja Herkert, einen Scheck über 2500 Euro für die LED-Flutlichtanlage im Frankenland-Stadion in Buchen. Foto: Joachim Casel

Buchen. (joc) "Aus der Region - für die Region" lautet das Motto der Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald, mit der die 2012 gegründete Stiftung schon viel Gutes für Einrichtungen in der Region bewirkt hat. Aktuell übergaben seitens der Stiftergemeinschaft am Dienstag Sparkassendirektor Michael Krähmer und die Geschäftsführerin der Stiftung, Direktorin Anja Herkert, an den Vorsitzenden des TSV 1863 Buchen, Kurt Bonaszewski, den stolzen Betrag von 2.500 Euro. Das Geld ist wichtiger Bestandteil der Finanzierung der neuen Flutlichtanlage im Frankenland-Stadion. Die moderne LED-Anlage hat insgesamt rund 50.000 Euro gekostet. Kurt Bonaszewski freute sich über die willkommene Zuwendung der Sparkassen-Stiftung und lobte die unbürokratische Zusammenarbeit zwischen seinem Verein und der Stiftergemeinschaft der Sparkasse. Weiter betonte der Vorsitzende, dass die Anlage nicht nur den Fußballern zugutekomme, es sei angesichts der hellen Strahlkraft nunmehr auch möglich, hier größere Open-Air-Veranstaltungen für die Allgemeinheit durchzuführen.

Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Sparkassendirektor Michael Krähmer, und die Geschäftsführerin der Stiftung, Direktorin Anja Herkert, unterstrichen bei der Übergabe des symbolischen Schecks insbesondere auch den Umweltaspekt, denn der Verbrauch falle bei der neuen Flutlichtanlage nunmehr deutlich geringer aus.

Das ehemalige Flutlicht im Frankenland-Stadion stammte noch aus den 1970er Jahren. Und dessen veraltete Halogenbeleuchtung war nicht nur recht dunkel, sondern auch besonders störanfällig, kostenintensiv und umweltschädlich. Die Umrüstung der Anlage mit hochmoderner LED-Technik fand im April diesen Jahres statt, kostete rund 50.000 Euro und brachte zahlreiche Vorteile mit sich. Die verbesserte Beleuchtung der gesamten Anlage ermöglicht Sportlern des TSV Buchen fortan die Durchführung zahlreicher Abend- und Nachtveranstaltungen im Freien. Zudem ist die neue Anlage präziser steuerbar und bietet die Möglichkeit, die Beleuchtungsstärke den aktuell gegebenen Bedingungen anzupassen. Die zeitgemäße LED-Technik der neuen Flutlichtanlage ist damit kostengünstiger, energiesparend und schont die Umwelt.

Kurt Bonaszewski stellte den Gästen dann auch gleich die Vorzüge der neuen Anlage vor Ort vor. So ist das Ein- und Ausschalten jetzt merklich einfacher. Die Helligkeitsabstufung kann in drei Stärkegraden individuell eingestellt werden, und die insgesamt acht Flutlichtmasten können in Gruppen beleuchtet werden. "Deutlich geringer ist auch der Verbrauch. Vorher hatten wir pro Lampe einen Verbrauch von zehn kW, heute ist das gerade mal noch ein kW. Das ist sparsam und entlastet die Umwelt spürbar, und darüber sind wir sehr froh!", betont Bonaszewski.

Zur Finanzierung meinte der TSV-Vorsitzende, dass die rund 50.000 Euro Gesamtkosten zu je 30 Prozent von Bund und Land getragen werden. Die Stadt Buchen gewährte eine Förderung von 20 Prozent und die restlichen 20 Prozent, die vom TSV zu tragen waren, wurden durch Spenden, darunter auch die Zuwendung der Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald, finanziert.

Sparkassendirektor Michael Krähmer freute sich, dass auch die Sparkasse über ihre Stiftung zur Finanzierung dieses wichtigen Projekts einen Beitrag leisten konnte. "Wir haben uns davon überzeugen können. Hier ist unser Geld sehr gut angelegt!", betonte Krähmer.

Dann ging Krähmer noch auf die fruchtbare Arbeit der Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald ein: "Seit Gründung der Stiftung im Jahr 2012 sind mit den Mitteln, die heute überreicht werden, bereits über 618.000 Euro an Fördergeldern in die Region geflossen. Allein im Jahr 2018 sind über 107.000 Euro an Projekte der Region vergeben worden!" Gefördert werden sowohl soziale Projekte, wie "Präventive Fachberatung für Kindertagesstätten" des Diakonischen Werks Neckar-Odenwald-Kreis, kulturelle Projekte wie die "Junge Philharmonie Neckartal-Odenwald" oder Sportprojekte wie die "Fair Play-Initiative" im Sportkreis Buchen und Mosbach. Weitere Förderschwerpunkte setzt die Stiftergemeinschaft bei der Bildungsförderung, Jugendförderung und Natur und Umwelt."