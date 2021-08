Buchen. (ahn) Das "Heimat-Sound-Open-Air" mit dem Buchener Gitarren-Duo "Café del Mundo" geht in die zweite Runde. Nach dem stimmungsvollen Abend mit den Vollblutmusikern Jan Pascal und Alexander Kilian im letzten Jahr, den fast 500 begeisterte Besucher auf Picknickdecken verteilt unter dem Buchener Sternenhimmel genossen, laden die beiden am Samstag, 28. August, wieder zum entspannten Stelldichein mit Gitarrenklängen am Wartturm ein.

Einlass ist ab 18 Uhr. Es wird empfohlen, zu Fuß oder mit dem Rad zum Gelände am Wartturm zu kommen. Gehbeeinträchtigte können auf der Konzertwiese parken, die Zufahrt ist über die Straße am Wartberg möglich. Es gelten die AHA-Regeln sowie eine Registrierungsverpflichtung, die Maske kann am Platz abgenommen werden. Für Getränke ist gesorgt. Veranstalter ist die Initiative "Welt-Musik-Stadt-Buchen" zusammen mit Häfner Veranstaltungstechnik. Wir haben uns mit den beiden Musikern unterhalten.

Worauf können sich die Besucher am meisten freuen?

Das Gitarren-Duo „Café del Mundo“ fühlt sich seiner Heimat Buchen tief verbunden. Foto: privat

Alexander Kilian: Natürlich auf ein hochemotionales "Café del Mundo"-Heimspiel und ganz viel neue Musik von unserem aktuellen Album "Guitar Super Nova".

Jan Pascal: Die Besucher können sich auf einen Abend voller Leichtigkeit und "Lebengenießen" freuen. Man kommt ganz unmittelbar und stadtnah in die freie Natur unter den Sternenhimmel und kann handgemachte Musik von heimatlichen Musikern erleben.

Also würdet ihr euch als Heimatmusiker bezeichnen?

Kilian: Die Flamenco-Gitarre ist ein Volksinstrument. So sind wir Volksgitarristen? Gerade sind wir im Gespräch für das "Festival de musica y danza" in Granada, das 2022 seinen 100. Geburtstag feiert. Es wurde von Manuel de Falla zusammen mit dem Poeten Garcia Lorca gegründet und findet auf der Alhambra statt. Hierfür haben wir ein Programm zusammengestellt, das DeFalla Wagner, und Schubert Granados gegenüberstellt, also tief in der europäischen Musiktradition wurzelt.

Pacal: Aber das Schöne an unserem Instrument ist ja gerade, dass es so viele unterschiedliche Menschen und Kulturen miteinander in Verbindung bringt. Die immerwährende Frage aus Individuation und Zusammengehörigkeitsempfinden wird einfach in Poesie aufgelöst.

Was macht Heimat für euch aus?

Pascal: Heimat ist vor allem eine starke Empfindung. Ich wuchs bei meiner 1945 aus Schlesien geflüchteten Großmutter auf. Sie fand in Buchen eine neue Heimat und gründete eine neue Familie. Als mich mein Weg mit "Café del Mundo" 70 Jahre später nach Kattowitz ins heutige Polen führte, und ich die Kirchenbucheinträge meiner Vorfahren dort las, hatte ich Tränen in den Augen.

Kilian: Ich bin ein bekennendes Kind vom Lande. Heimat ist für mich: Dreschen mit dem Großvater, immer Tiere um uns herum und lange Sommerabende draußen mit dem Geruch von Stroh. Für mich gibt es nichts Schöneres, als meinen Kindern ein ebensolches Landleben schenken zu können.

Was bedeutet euch eure Heimat Buchen?

Pascal: "Café del Mundo" würde es ohne Buchen wohl nicht geben. Hier trafen wir bei den Buchener Gitarrentagen im Museumshof im August 2007 erstmals zusammen.

Kilian: Der Funke der Inspiration sprang sofort über. Gleich am zweiten Tag gaben wir einen Workshop zusammen.

Ihr habt ja die erste Auflage des "Heimat-Sound-Open-Air" im August letzten Jahres als Konsequenz auf die Pandemie aus der Taufe gehoben. Wie geht es euch aktuell unter Corona-Bedingungen?

Kilian: Generell ist die Situation in der Veranstaltungsbranche nach wie vor verheerend. 45 Prozent der Musiker haben inzwischen Insolvenz angemeldet. Es fehlt an Planungssicherheit insbesondere für den Herbst und Winter. Bei "Café del Mundo" speziell sind wir sehr gut durch die Krise gekommen, da wir eine sehr starke und treue und zum Glück inzwischen auch große Fanbase haben.

Pascal: Wir haben dazugelernt, den Webshop, aber auch den digitalen Vertrieb unserer Musik mit der "Mundo-App" selbst zu organisieren. Bei aller Herausforderung, die für uns diese Dauerfortbildung bringt, ist es ein sehr gutes Gefühl, kreative und wirtschaftliche Prozesse neu zu denken. So wie eben auch das "Heimat-Sound-Open-Air". Das Gute liegt doch oft so nah.

Also werdet ihr das "Heimat-Sound-Open-Air" auch nach Corona beibehalten?

Kilian: Wir beide mögen Visionen. Sie treiben uns an. Dieses Festival weiter zu entwickeln, in Zukunft auch wieder in der Lage zu sein, andere Künstler und befreundete Bands einladen zu können, vielleicht ein ganzes Wochenende zu spielen, das wäre ein Traum.

Pascal: Etwa die Hälfte der Gäste sind "Café del Mundo"-Fans, die aus der Ferne kommen und unsere schöne Heimat mit uns zusammen genießen möchten. Ich freue mich bei Konzerten in Buchen jedes Mal wie ein kleines Kind am Geburtstag, wenn es heißt, die Gäste kommen. Buchen hat so viel anzubieten, was es anderswo nicht mehr gibt: Beschaulichkeit, Ruhe, Natur – und natürlich nette Einheimische.

Kilian: Da ist die Musik schon da. Man muss sie nur geschehen lassen.