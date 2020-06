Buchen/Santa Cruz. (tra) Hanna Berger aus Buchen hatte die Hälfte ihres Freiwilligendienstes in Santa Cruz de la Sierra, der meistbevölkerten Stadt Boliviens, hinter sich, als sie von einem Tag auf den anderen aus ihrem Alltag in Südamerika gerissen wurde: Da die globale Ausbreitung des Coronavirus an Fahrt aufnahm, musste sie das Land mit einem Sonderflug der Bundesregierung verlassen. Wir haben mit ihr über ihren Dienst, Corona und Deutschland gesprochen.

Könnten Sie kurz die Arbeit als Freiwillige in Bolivien beschreiben? War sie erfüllend?

Ich arbeitete in einem Heim für 100 Jungs, die nicht mehr in ihren Familien wohnen können. Wir halfen bei allem, was gerade anstand. Wäsche zusammenlegen, putzen, den Tisch decken. Aber hauptsächlich halfen wir bei den Hausaufgaben und waren Ansprechpartner, Spielkameraden und Begleiter. Ich sah mich in der Rolle einer großen Schwester für 100 kleine, wilde Brüder. Wie man vielleicht bereits heraushören kann: Ja, die Arbeit war sehr erfüllend!

Haben Sie in Bolivien mitverfolgt, wie Corona zum globalen Problem wird?

Im Januar war ich mit zwei Mitvolontärinnen vor unserer Haustür gesessen, und sie unterhielten sich über das Coronavirus. Da ich nur wenige deutsche Nachrichten las, hörte ich so zum ersten Mal von der Existenz des Virus. Als wir Mitte Februar nach Buenos Aires zu einem Seminar flogen, wurden wir am argentinischen Flughafen durch Infoplakate vor der Krankheit gewarnt. Dann war das Thema schon fast vergessen, bis mich gegen Ende unseres angehängten Urlaubes ein Freund fragte, wie es meiner Familie ginge, da der erste bestätigte Coronafall nun in Baden-Württemberg sei. Da das Virus in Südamerika erst sehr spät eindrang, sprach man kaum darüber. Am 29. Februar landete meine Familie in Santa Cruz, um zwei Wochen mit mir zu verbringen. Sie erzählten mir von der Ausbreitung in Deutschland und Krisenherden in Spanien und Italien. Es gab jedoch vor Ort in Bolivien keinerlei Probleme. Alles schlug um, als eine Italienerin das Virus nach Bolivien brachte ...

Wie gingen die Menschen in Bolivien mit der Bedrohung um?

Panik breitete sich aus. Es wurde umgehend reagiert und die Lahmlegung des europäischen Flugverkehrs innerhalb von 48 Stunden verkündet. Meine Familie musste mit einem der letzten Linienflieger überstürzt abreisen. Innerhalb von Stunden wurde eine strenge Ausgangssperre erhoben. Es fuhren keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr.

Sieben Monate lang begleitete sie die Jungs im Alltag. Foto: privat

Wie kam es zur Ausreise?

Die Entsendeorganisation "Don Bosco" beschloss, dass alle Volontäre nach Hause müssen. Die Situation war schwierig, da es keine Linienflüge mehr gab. Uns wurde mitgeteilt, dass uns ein Regierungsflieger nach Deutschland bringen würde.

Was war am Flughafen los?

Wir mussten überstürzt zum Flughafen aufbrechen und durften nur einen Koffer mitnehmen. Am Flughafen warteten rund 400 Deutsche auf die Ausreise. Zunächst durften alle einsteigen, die zur Risikogruppe gehören, dann folgten die Volontäre und Touristen. Alles war stressig, da unklar war, ob es im Flugzeug genügend Platz für alle geben würde. Da es sich um einen Doppeldecker handelte, konnten am Ende nur einige wenige nicht mitfliegen. Wir empfanden es als großes Privileg, dass die Regierung unsere Ausreise ermöglicht hat. Wir wurden mit einem Direktflug nach Hause gebracht, während in Bolivien die Menschen nicht einmal Schutzmasken hatten.

Wie empfanden Sie die Ankunft in Deutschland? Sie sind ja direkt im "Lockdown" angekommen.

Ich fühlte mich einsam, da ich von einem Tag auf den anderen meinen lebendigen Alltag verlor und anstelle von über 100 Personen nur noch meine vier Familienmitglieder um mich herum hatte. Ich hatte keine Aufgabe mehr. Außerdem fiel es mir schwer, plötzlich inmitten der Wolkenkratzer Frankfurts zu landen und mich an das deutsche, reiche Leben zu gewöhnen. Ich sah die Alltagspause auch als Chance, dankbar zu sein. Für warmes Wasser, eine riesige Variabilität an Lebensmitteln, für Wasch- und Spülmaschinen. Man sollte sich auch vor Augen führen, dass uns nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch ein geregeltes Staats- und Gesundheitssystem geschenkt ist.

Was könnten die Deutschen von den Bolivianern lernen?

Die Bolivianer haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen als wir. Jedoch sind sie reich an Lebensfreude, Herzlichkeit, Offen- und Zufriedenheit und vor allem reich an Zeit. Sie lassen sich kaum in Termine oder Muster zwängen. Gerade auch in dieser Krise ist ihr Gottvertrauen von umwerfender Stärke. Und wieso nutzen wir nicht die Corona-Zeit, um einmal ganz frei der Intuition zu folgen? Vielleicht stellt sich dann, wenn sich alles wieder normalisiert hat, eben nicht wieder die langweilige Normalität ein, sondern man hat gelernt, zu genießen. Man könnte den Alltag neu definieren und vielleicht zulassen, dass ein paar bolivianische Werte in den Kopf eindringen und ihn bisschen auflockern.

Info: Wer das Bolivienprojekt von "Don Bosco" durch eine Spende unterstützen möchte, kann es unter folgendem Spendenkonto tun: Don Bosco Mission LIGA Bank München; IBAN: DE66.7509.0300.0102 1418 76; BIC: GENODEF1M05; Verwendungszweck: Hanna Berger S19VR025