Von Martin Bernhard

Hainstadt. Der Veranstaltungstechniker Jakob Link aus Hainstadt hat bei einem Wettbewerb Preise im Gesamtwert von rund 12.000 Euro gewonnen. Ohne die Coronakrise wäre das wohl nicht möglich gewesen. Denn weil er alle Aufträge im vergangenen halben Jahr verloren hat, blieb ihm Zeit, an dem Wettbewerb teilzunehmen.

Normalerweise ist Jakob Link beruflich viel unterwegs. Zum Beispiel begleitet der 23-jährige Veranstaltungstechniker seit drei Jahren die "Chippendales" auf ihren Reisen durch Europa und Asien. An Wochenenden war der junge Mann selten in Hainstadt anzutreffen, da er häufig auf Konzerten für die Bühnenbeleuchtung zuständig war. "Mein Job ist es, Künstler bei ihren Auftritten zu unterstützen", sagt er. Keine Künstlerauftritte – keine Aufträge – keine Einnahmen: So lässt sich die derzeitige berufliche Situation des jungen Mannes auf einen Nenner bringen.

Jakob Link macht in seiner Wohnung in der Hainstadt Gregor-Mendel-Straße dennoch einen gut gelaunten, dynamischen Eindruck. Er nutzt die Zeit, um eine Homepage für seine Ein-Mann-Firma zu gestalten und sich in die Software einzuarbeiten, die er vor zwei Wochen als Sieger eines Beleuchter-Wettbewerbs in Dortmund gewonnen hat. Außerdem hilft er seinen Eltern, die ebenfalls in Hainstadt wohnen, im Garten und bei anderen Arbeiten. Jakob wohnt mietfrei, und er hat keine eigene Familie zu ernähren.

"Die Gewinne sind der absolute Hammer", schwärmt er und zeigt die Lichtsteuer-Konsole im Wert von rund 10.000 Euro. Für die gewonnene Visualisierungssoftware hätte er rund 2000 Euro ausgeben müssen. Diese versetzt ihn in die Lage, am PC eine Bühne anzulegen, darauf Lampen zu platzieren und damit die Beleuchtung am Rechner zu simulieren. Bestandteil des Gewinns sind auch ein eintägiges persönliches Training mit der Software, eine Reise nach Tschechien einschließlich Teilnahme an einem Kongress, eine Reise zu einer Firma nach Bergamo (Italien) und Gutscheine für Schulungen. Trotz der darniederliegenden Veranstaltungsbranche plant der Hainstadter, wie er seine Selbstständigkeit weiterentwickeln und welche Geräte und Programme er anschaffen will – wenn das Geschäft wieder läuft.

Beim erstmals veranstalteten Wettbewerb "LD Talent Club" in Dortmund der Firmen "niclen" und "Lichtdesign von Berg" konnte der Hainstadter nicht nur sein Können zeigen, sondern auch Kontakte zu Vertretern großer Firmen und bedeutender Freiluftveranstaltungen knüpfen. Jakob Link setzte sich gegen 87 Teilnehmer aus ganz Deutschland durch. Über die Vorrunde und das Halbfinale schaffte er es übrigens gemeinsam mit Michael Schwing aus Buchen ins Finale der besten zehn. Schwing konnte allerdings aus persönlichen Gründen nicht am Finale teilnehmen, das am 1. und 4. September in Dortmund stattfand.

Die Finalisten bekamen acht Stunden Zeit, um die Zeche Zollern passend zu einem Musikstück zu illuminieren. 536 Lampen waren an und um das altehrwürdige Gebäude installiert, die die Beleuchtungstechniker mit einem möglichst stimmigen Lichtkonzept einsetzen mussten. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden erhielten sie die Möglichkeit, ihre Show live am Gebäude anzuschauen. Am 4. September schließlich wurden die Shows der Teilnehmer vor einer sechsköpfigen Fachjury und im Livestream präsentiert, jene von Jakob Link als letzte. Auch die Online-Zuschauer durften Punkte vergeben. Der Durchschnitt daraus ging als siebte Jury-Stimme in die Gesamtwertung ein. Jakob Link führte in beiden Wertungen deutlich.

"Ich setze auf Präzision und fette Lux", hatte er in einem Vorstellungsinterview gesagt. Unmittelbar vor der Präsentation seiner Show versprach er: "Das Beste kommt zum Schluss." So war es dann auch. Als einziger Teilnehmer erhielt Link von einem Jurymitglied mit zehn Punkten die höchste Einzelwertung. Alle Juroren lobten Timing und Präzision der eingesetzten Effekte sowie die Gesamtinszenierung. Und so erreichte eine Karriere, die im Alter von elf Jahren am Lichtpult bei der FG "Heeschter Berkediebe" begann, ihren vorläufigen Höhepunkt. Als hätte Jakob Link es geahnt, war er nicht mit dem Zug sondern mit dem Auto nach Dortmund gereist. So konnte er die gut 20 Kilogramm schwere Lichtsteuer-Konsole gleich mit in den Odenwald bringen.