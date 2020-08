Buchen-Hainstadt. (pol/mare) Am Montagvormittag ist ein Arbeiter bei einer Firma in Buchen-Hainstadt bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Das meldet die Polizei.

Gegen 10 Uhr stürzte der 56-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit von einem Kran, an dem Wartungsarbeiten durchgeführt wurden, und fiel circa vier Meter in die Tiefe auf ein Förderband. Durch den Aufprall erlitt der Arbeiter schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.