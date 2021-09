Buchen. (RNZ) Aufgrund schlecht sichtbarer, zu kleiner oder schlecht beleuchteter Hausnummern kommt es immer wieder vor, dass Rettungsdienste, Notärzte, Feuerwehr oder auch Polizei wertvolle Zeit dabei verlieren, ihren Einsatzort zu finden. "Eine deutlich sichtbare Hausnummer kann Leben retten", sagt Prof. Matthias Fischer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte (AGSWN). Und Dr. Harald Genzwürker, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, ergänzt: "Aller modernen Navigationstechnik zum Trotz ist die Hausnummer weiterhin ein wichtiger Baustein für schnelle Hilfe im Notfall."

Doch nicht nur schlecht erkennbare Hausnummern sind ein Problem. So weist der Verein auch auf das richtige Prozedere im Notfall hin. Nachdem der Notruf – 112 für Rettungsdienst und Feuerwehr oder 110 für die Polizei – abgesetzt wurde, sollte man nämlich nach der Schilderung der Ereignisse nicht gleich auflegen, sondern auf Rückfragen warten. Außerdem sollte bei Dunkelheit die Außenbeleuchtung eingeschaltet werden, so die Experten. Hilfreich ist zudem, die Haustür zu öffnen und nach Möglichkeit eine Person an die Straße zu schicken, um die Rettungskräfte einzuweisen.

Bei der Aktion "Zeig’ mir Deine Nummer!" sammelt die AGSWN besonders gelungene Kennzeichnungen, die auf der Homepage der Aktion, Facebook, Twitter und Instagram veröffentlicht werden. Bilder können bis zum 30. September 2021 über info@zeigmirdeinenummer.de oder www.zeigmirdeinenummer.de eingesendet werden. Weitere Kontaktmöglichkeiten: Facebook (@zeigmirdeinenummer), Instagram (zeigmirdeinenummer) und Twitter (ZeigmirDN). Unter allen Einsendungen werden 100 einfach zu bedienende Beatmungshilfen für Ersthelfer verlost.