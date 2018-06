Buchen. (adb) Herzhaft, natürlich und kerngesund: Unzweifelhaft treffen diese Attribute auf den Fränkischen Grünkern zu. 63 klassische bis modern-originelle Rezepte auf 160 Seiten bietet das am Samstag im Hugo-Geisert-Saal vorgestellte Grünkern-Rezeptbuch "Hauptsache Grünkern".

Sichtlich erfreut hieß Landrat Dr. Achim Brötel die Gäste willkommen. Schon Hildegard von Bingen habe über die wohltuende Wirkung des Grünkerns Bescheid gewusst, der "als untrennbarer Bestandteil unserer Heimat und kulinarischer Botschafter des Baulands" aus der Not einer Missernte heraus geboren wurde und zur Delikatesse reifte. "Das Rezeptbuch deckt das gesamte Spektrum rund um die Möglichkeiten ab, die der Grünkern bietet", erklärte Brötel und erinnerte an das im September 2007 vorgestellte Buch "Neckar-Odenwald-Kreis kulinarisch".

Auch durch dessen Erfolg reifte der Wunsch heran, so viele Grünkern-Rezepte wie möglich zusammenzufassen. Diese Aufgabe übernahm ab September 2016 das aus Peter Fieger, Sina Häffner, Marion Schmidt-Kowalke, Paul Berberich, Armin Mechler und Cordula Samuleit bestehende "Grünkern-Kernteam". Dessen Aufgabenstellung lautete, die gesamte Bandbreite des Grünkerns von Vorspeisen und Suppen bis hin zum Hauptgang darzustellen, aber auch Informationen rund um den Grünkern und dessen touristische Bedeutung zu liefern.

Im März 2017 folgten 40 Personen dem Aufruf, Grünkern-Rezepte einzureichen: "Auch mancher Exil-Bauländer meldete sich", betonte der Landrat. Neun Gastronomen aus dem Kreisgebiet bereiteten unter Koordination von Paul Berberich jene Gerichte zu, die für das Buch appetitlich in Szene gesetzt wurden: so das Akzent-Hotel "Frankenbrunnen"(Reinhardsachsen, das "Amtsstüble" in Mosbach, das Mosbacher Brauhaus, der "Engel" (Mülben), die "Linde" (Gerolzahn), die "Turmschenke" (Waldkatzenbach), der "Löwen" (Heidersbach), der "Hirsch" (Reichenbuch), das "Lamm" (Mosbach), die Gundelsheimer Schokoladenmanufaktur Schell und Bäckermeister Siegfried Brenneis (Schloßau). Für die Fotografien zeichnete das Studio von Christian und Marion Wisura (Haßmersheim) verantwortlich; Matthias Grimm (Werbeagentur Schreiber-Grimm, Buchen) nahm sich des Layouts an.

Seitens der Touristikgemeinschaft Odenwald beleuchteten Sarah Wörz und ihre Nachfolgerin Tina Last die touristischen Aspekte; während der Schlussarbeiten am Buch vervollständigten Ruth Weniger und Christa Herkert mit redaktionellen Ergänzungen und Küchentipps die Projektgruppe, ehe die Druckerei Laub (Dallau) das Werk Ende Oktober druckte und im Laufe der letzten Woche mit der Auslieferung begann.

Weitere Grußworte kamen von Paul Berberich vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Neckar-Odenwald und Dietmar Hofmann, der als Vorsitzender der Vereinigung Fränkischer Grünkernerzeuger (Boxberg) die "hervorragende Gestaltung" des Buchs hervorhob und es als "beste Werbung für den fränkischen Grünkern" bezeichnete. Paul Berberich ging auf den touristisch-gastronomischen Sektor an und stellte fest, dass einige der eingereichten Rezepte auch für ihn als Besitzer des Reinhardsachsener "Frankenbrunnens" Unbekanntes gewesen seien. Er berief sich auf die innerhalb der vergangenen zwei Jahrzehnte immer weiter angestiegener Bedeutung des Grünkerns, die im Einklang mit dem Motto "Genießerland Baden-Württemberg" erfolgte. Unisono dankten beide Grußwortredner allen Mitwirkenden.

Musikalisch wurde die Feierstunde durch Silja-Maria Fieger und Romy Schärpf am Piano auf erstklassige Weise umrahmt. Das finale Stück "First Wish" mündete in die Verkostung mit wohlschmeckender, durch das "Frankenbrunnen"-Team zubereiteter Grünkernsuppe.

Info: Das Buch "Hauptsache Grünkern" ist zum Preis von 20 Euro ab sofort im Buchhandel oder direkt im Landratsamt erhältlich.