Buchen/Götzingen. (rüb) Nicht nur in der Kernstadt, sondern auch im Ortsteil Götzingen soll neuer Wohnraum nicht ausschließlich in den Neubaugebieten am Ortsrand entstehen, sondern auch durch Nachverdichtung. So plant ein Investor auf dem ehemaligen Gelände des Gasthauses "Schwanen" den Bau von Mehrfamilienhäusern. Die dafür notwendige Aufstellung des Bebauungsplans "Rinschbachtalblick" brachte der Gemeinderat am Montag auf den Weg.

Das Areal, das durch den Brand und das anschließend ans Tageslicht gekommene Tötungsdelikt "bundesweit bekannt" wurde (Bürgermeister Roland Burger), soll wiederbebaut werden – und zwar mit Eigentums- und Mietwohnungen. Das Stadtoberhaupt lobte in diesem Zusammenhang den Einsatz von Ortsvorsteherin Daniela Gramlich, die den Kontakt zu einem möglichen Investor, der Firma Baustark (Ilsfeld), hergestellt hat.

Die Stadt habe, so Burger, die Grundstücke des "Schwanen"-Areals erworben. Ziel der Planung sei es, dort den Bau von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern zu ermöglichen. Ein erstes Konzept sieht zunächst vier Mehrfamilienhäuser sowie einen Erschließungsweg vor. Etwas konkreter sind bereits die Planungen für zwei der vier Mehrfamilienhäuser. Sie könnten direkt an der Thingstraße gebaut werden und jeweils Platz für sechs Wohnungen bieten.

"Das ist eine große Chance für Götzingen", sagte Ortsvorsteherin Daniela Gramlich. Der Ortschaftsrat habe der Aufstellung des Bebauungsplans einstimmig zugestimmt.

Im nächsten Verfahrensschritt erfolgt nun die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit.