Die Gewinner der Rhetorik-Europameisterschaft in Athen, darunter Benjamin Schwarz (4.v.r.) aus Götzingen, der mit seiner Rede "admire" den tollen dritten Platz erreichen konnte. Eigentlich will er allerdings Männern helfen, die Liebe ihres Lebens zu finden. Foto: Karin Höll

Buchen-Götzingen/Athen. (ahn) "Was ist der Schlussstein in der Brücke der Liebe?", das fragt sich Benjamin Schwarz aus Götzingen in seiner autobiografisch angehauchten Rede mit dem Titel "admire" (deutsch: "bewundern"). Man vermutet es schon: Seine Rede hält der 28-Jährige eigentlich auf Englisch. Mit diesem Meisterwerk erreichte er jüngst in Athen den dritten Platz bei der Rhetorik-Europameisterschaft. Bei einem Besuch fanden wir heraus, wie Benjamin zu der doch eher ungewöhnlichen Leidenschaft für die Redekunst gekommen ist und dass die Liebe eine ganz wichtige Rolle in seinem Leben spielt.

Benjamin Schwarz mit seiner brasilianischen Freundin Laila. Foto: Andreas Hanel

"Ich habe mich gefragt: Was will ich eigentlich im Leben? Ich will schüchternen Männern helfen, ihre wahre Liebe, also die Frau fürs Leben, zu finden", erzählt der gebürtige Götzinger. Doch um seine Botschaft an den Mann zu bringen, bedarf es einiges an Überzeugungskraft - mit anderen Worten: einer guten Rhetorik. Deshalb hielt Benjamin auf Anraten seines damaligen Coaches Erlend Bakke, Unternehmer, Redner und Autor des Bestsellers "Never Work Again", Ausschau nach einem Rhetorikkurs.

Fündig wurde er in seiner Studienstadt Freiburg, wo er inzwischen seinen Master im Fach Forstwissenschaften abgeschlossen hat und wo er eben damals dem Rhetorik-Club "Toastmasters Freiburg" beitrat. "Es hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Es herrschte eine tolle Atmosphäre, in der man konstruktives Feedback bekommen hat." 10 bis 15 Redebegeisterte nehmen an den wöchentlichen Treffen der "Toastmasters" teil, die zwei Stunden lang andauern. "In der ersten Stunde werden Stegreif- und vorbereitete Reden gehalten. In der zweiten bekommen die Redner schließlich ein Feedback von den anderen Teilnehmern", erklärt Benjamin.

Hintergrund Biografie > Name: Benjamin Schwarz. > Alter: 28 Jahre. > Studium: Master in Forstwissenschaften. > Beruf: Consultant im internationalen Forst- und Landnutzungssektor. > Leidenschaft: Männern das Flirten beibringen und Rhetorik. > [+] Lesen Sie mehr Biografie > Name: Benjamin Schwarz. > Alter: 28 Jahre. > Studium: Master in Forstwissenschaften. > Beruf: Consultant im internationalen Forst- und Landnutzungssektor. > Leidenschaft: Männern das Flirten beibringen und Rhetorik. > Interessen: Sport, Fitness, Reisen, Sprachen. > Vorbilder: Karate-Weltmeister und Freund Hans-Peter Wiegert, Barack Obama, Arnold Schwarzenegger, Bodo Schäfer und Tony Robbins.

[-] Weniger anzeigen

Doch was macht einen guten Redner aus? Der Profi verrät: "Man muss seine Zuhörer begeistern können. Dazu ist vor allem Authentizität gefragt. Wichtig ist weiterhin, nicht bloße Fakten aneinanderzureihen, sondern eine Geschichte zu erzählen. Außerdem spielen noch etwa die Struktur der Rede, die Körpersprache, die Stimmlage sowie die Dynamik eine wichtige Rolle." Neben der Redefähigkeit brauche man zudem auch Führungsfähigkeiten.

Dass dem 28-Jährigen all diese Fähigkeiten inhärent sind, zeigte sich bereits auf seinem Qualifikationsweg für die Rhetorik-Europameisterschaft. Spielend leicht setzte er sich gegen die Konkurrenz durch, bis er schließlich Ende April Südwestdeutscher Meister in Bad Homburg wurde.

Dann kam die Vorbereitung auf das große Event, die Europameisterschaft in Athen. "Ich habe in der Zeit Blut und Wasser geschwitzt", meint Benjamin in der Retrospektive. Mindestens 50 Mal habe er seine vorbereitete Rede geübt. Schließlich musste der Vortrag perfekt sein. Genau siebeneinhalb Minuten darf eine Rede lang sein - nur eine Sekunde darüber bedeutet die Disqualifikation.

In der Zeit vor dem Wettbewerb habe ihn vor allem der Karate-Weltmeister Hans-Peter Wiegert, den er bei den "Toastmasters Freiburg" kennenlernte und der inzwischen zum Freund und Vorbild wurde, unterstützt und motiviert.

In Athen kam der Götzinger erst am Tag seines ersten Wettkampfes, des Halbfinals, an. "Es war Stress pur!" Doch er dominierte das Semifinale und qualifizierte sich somit für das am nächsten Tag stattfindende Finale. Dort erwarteten ihn sechs Teilnehmer auf der Bühne und 200 Zuschauer im Publikum. "Ich habe meine bestmögliche Leistung abgerufen. Ich hatte eine tolle Rede und eine tolle Geschichte" - die ihm am Ende des Tages den sensationellen dritten Platz einbrachte. Seine anfängliche Enttäuschung über die Platzierung wich jedoch schnell dem Stolz - und das zu Recht: Schließlich war es seine erste Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb.

Mit Lampenfieber auf der Bühne souverän umzugehen, hat Benjamin schon in seinen Jugendjahren gelernt, als er im Götzinger Musikverein Solotrompete spielte. Heute erregen andere Hobbys sein Interesse, denen er in seiner Freizeit nachgeht: Dazu zählen Sport, Fitness, Reisen und natürlich diverse Sprachen.

Künftig will das Redetalent neben seinem Beruf als Consultant im internationalen Forst- und Landnutzungssektor weiterhin Männern helfen, ihre Frau fürs Leben zu finden. Dazu hat er schon zwei Bücher verfasst und einen Videokurs, an dem über 6000 Studenten teilnehmen, produziert, denn: "Die Liebe ist der wichtigste Teil im Leben."

Und was ist nun der Schlussstein in der Brücke der Liebe? Benjamins Antwort: Bewunderung. Bewunderung für den Partner - in seinem Fall für Laila, seine brasilianische Freundin, die ihn auf seiner erfolgreichen Europameisterschaftsreise nach Athen begleitete und ihn dort wohl auch sehr - bewunderte.

Info: Die zwei Bücher "How to Make Her Want You" und "The Fearless Flirter" sind bei Amazon erhältlich; www.lovepersonalitycoaching.com.