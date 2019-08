Buchen. (pol/mare) Am Freitagabend und am Samstagmorgen haben in Buchen gleich zwei Hecken gebrannt. Das teilt die Polizei mit.

Im Tulpenweg war nicht mehr nötig, dass die Feuerwehr eingreift. Der Hauseigentümer hatte Dachpappe auf einer Gartenhütte angebracht und hierfür einen Schweißbrenner verwendet. Dadurch entzündete sich die hauseigene Hecke. Diese konnte jedoch mithilfe eines Gartenschlauchs selbst gelöscht werden.

Ähnlich der Fall am Samstagmorgen in Hainstadt. Dort versuchte der Eigentümer eines Grundstücks in der Hainsterbachstraße Unkraut abzuflammen. Die Thuja-Hecke auf dem Grundstück entzündete sich hierbei.

Auch hier brachte ein Gartenschlauch die Flammen vor dem Eintreffen der Feuerwehr zum Erlöschen. Sicherheitshalber wurde von den Einsatzkräften nochmals Wasser auf die Hecke gespritzt, um ein erneutes Entzünden zu verhindern.