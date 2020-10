Das Kriegerhain erinnert an die Weltkriege. Foto: rüb

Hettingen. (rüb) Vor gut zwei Jahren sorgte ein dreister Diebstahl in der Region für Aufsehen: Unbekannte hatten die Gedenktafeln für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs am Hettinger Kriegerhain gestohlen.

Die Täter konnten zwar bis heute nicht dingfest gemacht werden. Doch zumindest die Folgen ihrer Tat konnten nun im gemeinschaftlichen Wirken beseitigt werden. Dieser Tage befestigten Aktive des Heimatvereins die neuen Namensschilder und versahen sie mit einem Diebstahlschutz.

Zur Vorgeschichte: Als der Heimatverein in Zusammenarbeit mit der Stadt Buchen die Generalsanierung der Kriegerhainanlage im Jahr 1990 in Angriff nahm, wurden alle 65 Steine aus dem Jahr 1923, von denen jeweils einer für einen im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Gemeinde steht, erneuert. Denn zum Teil waren die Namen, die in den kartuschenförmigen Vertiefungen eingemeißelt waren, fast nicht mehr lesbar. Um dies für die Zukunft zu verhindern, hatte man Namensschilder aus Messing angebracht, die von Petra Reum-Mühling gestiftet worden waren. Diese Tafeln wurden im Sommer 2018 gestohlen.

An den Steinen wurden die Tafeln mit den Namen der Gefallenen angebracht. Foto: R. Busch

Im Januar hatte der Heimatverein die 65 neuen Namensschilder präsentiert. Möglich gemacht wurde die Ersatzbeschaffung durch den aus Hettingen stammenden Unternehmer Dieter Ellwanger, der die Kosten in Höhe von 3500 Euro übernommen hatte. Die Tafeln wurden von der Firma Merklinger (Buchen) aus Messingblech gefertigt. Die Gravuren wurde wegen der besseren Lesbarkeit farblich abgesetzt. Zudem wurde zusätzlich zum Namen der gefallenen Soldaten auch deren Geburts- und Todesjahr hinzugefügt.

Nachdem sich Vorsitzender Gundolf Scheuermann und Beisitzer Karl Mackert mit Erfolg um den Ersatz bemüht hatten, waren vor Kurzem weitere Vorstandsmitglieder und Helfer – Michael Frank, Sabine Trautmann, Bernhard Schmitt sowie Petra und Hubert Ehmann – am Kriegerhain im Einsatz und brachten die Tafeln an die Gedenksteine an. Die Schrauben wurden mit Einschlagsternen versehen, die dafür sorgen sollen, dass die Schilder nicht erneut Opfer von Dieben werden.