Buchen. (lki) Dauergrauer Himmel, Regen und stürmisches Wetter tragen nicht gerade dazu bei, freiwillig aus dem Haus zu gehen. Allerdings laden die Geschäfte der Buchener Innenstadt zu einem Einkaufsbummel ein, der sowohl gute Laune als auch viel Farbe von der Eisenbahnstraße bis hin zur Marktstraße verspricht. Grund hierfür sind die Faschingsdekorationen, die in den Schaufenstern und Läden der Buchener Innenstadt die Kunden erwarten. Die RNZ hat sich in einigen Geschäften umgehört und ein paar Eindrücke eingefangen.

Beim Gang durch Buchen fällt vor allem die bunte Fassade der Stadt-Apotheke auf. Wie traditionell jedes Jahr zur Faschenacht zieren bunte Zeichnungen die Fenster des Gebäudes. Es sei ihnen wichtig gewesen, diese Tradition fortzuführen, erklärt Doris Friesenhahn. Somit könnte wenigstens die Dekoration der Apotheke über die ausfallenden Faschnachtsveranstaltungen wie Umzüge und Prunksitzungen in Präsenz ein wenig hinwegtrösten, hofft die Apothekerin, die auch die Schaufenster närrisch dekoriert hat.

Närrische Dekoration in Buchen - die Fotogalerie









Auch im Schaufenster des Schmuckgeschäfts von Peter Häfner sind Huddelbätze, Blecker und Luftschlangen präsent. Der gebürtige Buchener pflegt die Tradition und präsentiert seinen Schmuck mit Faschnachtsdekoration. Mit der Dekoration wolle er etwas Farbe in die grauen Zeiten bringen, erklärt der Juwelier. So könne man auch zeigen, dass das Leben schön ist, ergänzt Peter Häfner.

In der Marktstraße sind jedoch nicht nur die Schaufenster, sondern auch die Auslagen in den Läden närrisch dekoriert. Denn den Kunden erwarten zur fünften Jahreszeit passende Produkte. Bei Knapp’s Laden wird beispielsweise ein ganzes Bleckersortiment angeboten und gekonnt mit einer Huddelbätz-Dekoration in Szene gesetzt.

In der Odenwald-Apotheke hätten aktive Mitarbeiter die Schaufenster-Dekoration übernommen, verrät Inhaber Martin Trunk. Die Huddelbätze habe die Besitzerin Ulrike Steigleder selbst gefertigt. Und die Bilder zeigten den Austausch der Buchener Faschnachter mit dem internationalen Karneval, so Trunk weiter.

Doch nicht nur von außen ist die Fastnachtsdeko zu sehen, sondern auch in den Innenräumen: So lachen einem zum Beispiel in der Apotheke am Musterplatz die Huddelbätze entgegen. Hier werden Huddelbätz-Bilder an einer digitalen Leinwand eingeblendet. Man habe sich am Huddelbätz-Mosaik in der Stadthalle orientiert, verrät Inhaber Rudolf Friesenhahn. Es sei schwierig gewesen, geeignete Bilder zu finden, doch bei der Stadt Buchen sei er fündig geworden. "Wir wollen die Kunden mit dieser Aktion erfreuen", berichtet der Apotheker.

Wer sich also in der "Bleckerstadt" an der Dekoration mit Huddelbätz, Blecker und Co. erfreuen möchte, wird sicherlich beim Gang durch die Stadt fündig. Denn trotz – oder gerade wegen – Corona haben die Händler die Tradition mit den geschmückten Schaufenstern aufrecht erhalten. Buchen freut sich auf die närrischen Tage – und auf Besucher.