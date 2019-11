Auch dieses Gemälde von Lia Pfündel mit dem Motiv des Alten Rathauses ist noch bis Freitag in der Ausstellung im Rathaus-Foyer zu sehen. Ein etwas kleineres Format mit diesem Motiv, die erste Auftragsarbeit der Kunstmalerin, gilt jedoch als verschollen. Foto: Fritz Weidenfeld

Buchen. (Wd) Nach überwältigendem Publikumserfolg neigt sich die Ausstellung mit Werken der 2014 verstorbenen Kunstmalerin Lisa Pfündel dem Ende zu. Ihr Sohn Henry Pfündel hat mit seiner Frau Margot und Helfern die Werkschau zu Ehren seiner Mutter im Foyer des Rathauses durchgeführt, die im Oktober 90 Jahre alt geworden wäre.

Zwischenzeitlich meldete sich die ehemalige Buchenerin und derzeitige Wahlmünchnerin Hilde Schweizer – sie feierte am Montag übrigens ihren 95. Geburtstag – mit einem interessanten Aspekt zu Wort: Lisa Pfündel habe 1963 anlässlich des 100. Jubiläums des TSV ihre erste Auftragsarbeit gemalt. Es habe sich dabei um ein Ölgemälde mit dem Alten Rathaus als Motiv gehandelt.

Der damalige Vorsitzende Alfred Uhr (†) habe das Bild mit einem Buchener Motiv in Auftrag gegeben, weil er dieses beim Jubiläum als Geschenk benötigte, berichtet die ehemalige Schriftführerin. Lisa Pfündel, die jahrelang beim TSV Kinderübungsleiterin war, habe dies zunächst abgelehnt, aber dann doch zu Pinsel und Farbe gegriffen.

Das Bild mit dem Motiv des Alten Rathauses sei „toll ausgefallen und hat viel Lob geerntet“, erinnert sich Hilde Schweizer. Das Gemälde sei damit der Anfang vieler weiterer Bilder gewesen, die in der jetzigen Ausstellung zu sehen seien. Zwar gibt es tatsächlich ein weiteres Ölgemälde in der Ausstellung, das Lisa Pfündel später dann mit dem Rathaus-Motiv gemalt hat, aber das Bild zum 100. Bestehen des TSV gilt derzeit als verschollen. Möglicherweise schlummert es im großen Archiv des Vereins. Wer weiß jedoch etwas über den Verbleib dieses Ölgemäldes von Lisa Pfündel? Wer Näheres zu berichten hat, kann sich gerne in der RNZ-Redaktion Buchen melden.

Henry Pfündel ist sehr zufrieden mit der Resonanz der Ausstellung. Weit über 90 Bilder in Öl, Aquarelle und Federzeichnungen sind zu bewundern. „Es soll die Vielfältigkeit ihres künstlerischen Wirkens aufgezeigt werden“, unterstreicht er. Viele Besucher hätten sich besonders für die Werke mit Buchener Motiven interessiert, wie etwa den „Bändertanz“ der Trachtengruppe vor den Rathaus-Arkaden, für den „Schweinemarkt“, den dreiste Diebe einst aus dem Altenwohnstift entwendet hatten oder viele Motive des Odenwald-Städtchens, die es so längst nicht mehr gibt.

Übrigens nutzte Bürgermeister Roland Burger die Gelegenheit, den „Bändertanz“ für die Stadt zu erwerben, da es eine besonders charakteristische Brauchtumsszene für Buchen zeigt. Zahlreiche Besucher seien nur wegen der Ausstellung gekommen und nicht etwa, weil sie etwas im Rathaus zu erledigen hatten, erklärt Henry Pfündel. Er habe zahlreiche Führungen mit Besuchern durch die Ausstellung vorgenommen. Zu einzelnen Bildern gebe es kleine Anekdoten, die mit viel Interesse aufgenommen worden seien.

Info: Wer die Ausstellung besuchen möchte, hat bis Freitag, um 18 Uhr Gelegenheit dazu.