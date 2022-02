Buchen. (lki) Wenn Häuser und Schaufenster faschnachtlich geschmückt sind, die Wäsche in der Innenstadt auf den Leinen flattert und Huddelbätze an den Straßenlaternen hängen, dann muss in Buchen Faschnacht sein. Doch nicht nur die Schaufenster und die Läden sind dekoriert, sondern die Bäcker und Metzger führen auch eine breite Palette an kulinarischen Produkten zur fünften Jahreszeit.

In der Metzgerei Morschhäuser probiere man immer, das Angebot an die Jahreszeiten anzupassen. Deshalb habe man aktuell beispielsweise "Huddelbätz-Eier", "Blecker-Griller" und "Blecker-Ärschle" sowie "Huddelbätz-Salat" im Sortiment, berichtete Inge Ballweg. Faschenacht mit nach Hause zu nehmen, sei vor allem in diesen Zeiten besonders schön, und die Kunden würden sich über etwas Lustiges, närrische Sprüche und das Fastnachtsangebot insgesamt sehr freuen, erläuterte sie.

Hinter den "Blecker-Ärschle" verberge sich beispielsweise eine dickere Stadtwurst, verriet Inge Ballweg, für die sie auch einen besonderen Verzehrhinweis hat. "Die Empfehlung ist, die ,Blecker-Ärschle’ vor dem Verzehr zu küssen", scherzte Inge Ballweg. Denn dem richtigen Blecker würde man ja auch mit einem Kuss die Ehre erweisen, betonte die Buchenerin augenzwinkernd.

Das Team der Bäckerei Lunkenheimer erfreut die Kundschaft mit Faschnachtsspezialitäten wie Huddelbätzen aus Mürbteig, Nougat-Bleckern und Berlinern. Auch die Brezeln dürfen zu Faschenacht beim „Brezelkönig“ natürlich nicht fehlen. Foto: Lea Kirchgeßner

Auch bei den Bäckereien gibt es originelle Leckereien zur Faschnacht. Neben Brezeln, Laugenstangen, Berlinern und Quarkbällchen werden bei der Bäckerei und Konditorei Lunkenheimer auch bunte Huddelbätze aus Mürbteig und Nougat-Blecker angeboten. Die Kunden würden das süße Faschenachtsgebäck auch gerne an Freunde und Bekannte verschicken, verriet Ruth Lunkenheimer. Denn mit den Faschenachtsspezialitäten könne man auch närrisches Treiben mit nach Haus geben, führte die Chefin von der Bäckerei am Stadtturm aus. Ihre Bilanz lautet: "Es wird alles sehr gut von den Kunden angenommen." Doch am beliebtesten sei bei den Kunden wahrscheinlich die frisch in der Konditorei gefertigte Hudelbätztorte, ergänzte die Chefin von der Bäckerei am Stadtturm. Auch wenn diese von den Kunden normalerweise nicht verschickt werde, fügte Ruth Lunkenheimer lachend hinzu.

Bei Café und Konditorei Wittemann umfasst das Sortiment neben den Faschnachtsklassikern auch Bleckerpralinen, Bleckertorte, Huddelbätz und Blecker aus Mürbeteig, närrische Hildabrötchen und Muffins mit Figur. "Die Muffins mit Figuren sind der Renner bei den Kindern", berichtete Ute Wittemann. Jedes Jahr kämen die Kunden auch von weit her, um mit den Faschnachtsspezialitäten die "Buchener Tradition nach Hause" zu holen, betonte die Café-Besitzerin.

Ute Wittemann stellte der RNZ die saisonalen Produkte vor. Foto: Lea Kirchgeßner

​

Eigens für die närrische Zeit habe er vor zwei Wochen den "Bleckerschiss" kreiert, berichtete Bäckermeister und Konditormeister Christian Wittemann. Er hob hervor, dass das Hefegebäck mit Nussfüllung nur über die Faschenachtstage ein Teil des Sortiments sei. Zur Entstehungsgeschichte und Namensgebung hat sein Vater Stefan Wittemann, ebenfalls Bäckermeister und Konditormeister Folgendes gedichtet: "Keen Mensch hot sich Gedanke gemacht/ wie a die Gschichte so besacht/ als der Blecker sich entblöste/ wie er seine Notdurft löste". Die Leute fänden den Namen witzig, und bis jetzt käme die neue Kreation gut an, fügte Christian Wittemann hinzu.

Die Beispiele zeigen, dass die Buchener Bäckereien und Metzgereien nicht nur mit dem Geschmack und dem Aussehen ihrer Produkte, sondern auch mit ihrer kreativen Namensgebung die Kundschaft erfreuen. Buchens Back- und Fleischbetriebe sind stolz auf die Faschnachtstraditionen, und für Liebhaber gibt es manche Produkte unter anderen Namen oder in ähnlicher Ausführung teilweise auch ganzjährig im Sortiment.