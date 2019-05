Buchen. (tra) Die Filiale der in finanzielle Schieflage geratenen Modekette Miller & Monroe, die sich im Einkaufszentrum am Sendeturm befand, wurde geschlossen. Für die Ladenfläche steht aber bereits ein Nachmieter parat: "Wir haben mit mehreren Interessenten verhandelt und uns für die Fussl GmbH entschieden, die von Österreich über Bayern nun mit 10 bis 15 neuen Läden nach Baden-Württemberg expandiert", teilt Vermieter Andreas Schifferdecker mit.

Die Fussl Modestraße wurde vor 148 Jahren in Ort in Oberösterreich gegründet. Mittlerweile wird das Familienunternehmen in fünfter Generation von den Brüdern Karl und Ernst Mayr geführt. Das Angebot umfasst Mode für Damen, Herren und Kinder. Modethemen aus den Fashion-Metropolen werden in eigenen Kollektionen umgesetzt.

Ergänzt wird das Sortiment in Buchen durch Marken wie EDC, s.Oliver, Jack&Jones, Only, Vero Moda, Tom Tailor Denim und Staccato.

"In Österreich sind wir flächendeckend vertreten. Daher haben wir uns vor drei Jahren dazu entschlossen, in Deutschland zu expandieren. Schon diesen Herbst werden wir weitere neun Fussl Modestraßen eröffnen, eine davon im Einkaufszentrum Buchen", erklärt Ernst Mayr.

Fussl möchte nach einem Umbau des Geschäfts Mitte August oder Anfang September eröffnen. "Da wir im Juli oder August unseren Aufzug im Einkaufszentrum abreißen und auf den neuesten technischen Stand bringen werden, passt das sehr gut", so Schifferdecker.

Im Einkaufszentrum tut sich jedoch noch mehr: Die NKD-Filiale wird geschlossen, bis September umgebaut und wird im Herbst wiedereröffnet.