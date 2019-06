Buchen. (tra) Über 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene schnürten gestern ihre Turnschuhe und drehten unter blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen Runden durch die Altstadt, um beim Nepallauf, der von der Namaste Nepal sAG der Abt-Bessel-Realschule organisiert wurde, Spenden für den Bau von sieben erdbebensicheren Schulen in Nepal zu sammeln.

Die Start- und Ziellinie der 425 Meter langen Strecke war vor dem Alten Rathaus, wo sich immer wieder Zuschauer einfanden, um die Läufer anzufeuern. Dort wurde mit scharfen Augen jede gelaufene Runde gezählt und die Höhe der eingegangenen Spenden festgehalten. Schirmherr Bürgermeister Roland Burger, der bekanntlich Fan des Laufsports ist, drehte zusammen mit Realschulrektorin Monika Schwarz schon um 8 Uhr morgens seine Runden und eröffnete so den Nepallauf. Bis 20 Uhr gingen durchgehend Gruppen an den Start, um Schülern im nepalesischen Erdbebengebiet sicheren Schulunterricht zu ermöglichen.

Auch die Kleinsten lassen sich nicht lange bitten, wenn es darum geht, Kindern in Not zu helfen. Hier läuft der Kindergarten "Regenbogen". Foto: Tanja Radan

Letztes Jahr wurden beim Nepallauf 16.000 Euro erlaufen, und die Läufer schafften insgesamt 2257 Kilometer. "Zwischen Buchen und Gati in Nepal liegen rund 8200 Kilometer, und es ist unser Traum, den Nepallauf einmal so groß zu machen, dass die Läufer diese Strecke am Tag des Laufs schaffen", berichtet Lehrer Daniel Schäfer, der die Nepal sAG betreut. Realschulkonrektor Magnus Brünner ist stolz auf die ABR-Schüler, die sich für Nepal einsetzen: "Das Projekt wurde komplett von Schülern initiiert, die sich mit Herz und Seele für die Kinder in Gati engagieren." Für Motivation auf der Strecke sorgte nicht nur der gute Zweck, sondern auch TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski, der den großen Spendenlauf kurzweilig moderierte.

Am Vormittag liefen Schüler der ABR, der Hettinger Grundschule und der Wimpina-Grundschule Runden für den guten Zweck und mischten sich auf der Strecke unter 51 Kinder des Kindergartens "Regenbogen" und die Läufer der Diakonie Buchen und Wertheim. Später liefen noch Kinder des Kindergartens St. Rochus, Schüler der Zentralgewerbeschule und der Helene-Weber-Schule, die Initiative "Herz statt Hetze" sowie Gruppen von verschiedenen Unternehmen.

Für Nepal wurden die Schuhe geschnürt. Foto: Tanja Radan

Der stärkste Sportler des Tages war Marathonläufer Jürgen Türschel, der eigentlich 100 Runden bewältigten wollte, dann am Nachmittag jedoch schon über 140 Runden geschafft hatte und gar nicht ans Aufhören dachte ...

Um 16 Uhr zeigte das Spendenbarometer am Alten Rathaus bereits über 11.000 Euro und 2579,6 gelaufene Kilometer an, und obwohl die Temperaturen gestiegen waren, dachte immer noch keiner ans Aufgeben. Daniel Schäfer zog vor dem Finale, das am Abend stattfand, eine Zwischenbilanz: "Wir freuen uns über die tolle Spendensumme, aber uns begeistert vor allem auch, wie sich die Kinder für den guten Zweck engagieren und den Geist des Nepal-Projekts weitertragen."

Info: Die Höhe der Spendensumme wird demnächst veröffentlicht.