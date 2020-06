Von Dominik Rechner

Buchen. Die Coronakrise hat die Gastronomie und Unterhaltungsbranche bis ins Mark getroffen. Gastronomen schreiben rote, teils tiefrote Zahlen, viele müssen um ihre Existenz bangen. Besonders stark leiden Betreiber von Diskotheken. Denn während Restaurants und Hotels seit einigen Wochen wieder öffnen dürfen, müssen Discos und Clubs geschlossen bleiben. Ausnahme: Sofern die Lokalitäten auf den Tanzbetrieb verzichten und lediglich Speisen und Getränke anbieten – wie in einem Restaurant – dürfen sie seit rund zwei Wochen wieder für ihre Gäste öffnen.

Die RNZ hat mit Matthias Köhler, dem Inhaber der Diskothek "Halli Galli" in Buchen, über die aktuelle Situation und die Eröffnung des "Halli-Beach"-Biergartens am heutigen Freitag gesprochen.

"Die vom Land angeordnete, coronabedingte Schließung (am 10. März) hat bei uns ganz große finanzielle Probleme verursacht", sagt Matthias Köhler, dem das "Halli" seit 2004 gehört. Damit habe er länger als ein Vierteljahr keine Einnahmen mehr zu verzeichnen gehabt. Altgetränke, die abgelaufen sind, müssten weggeschüttet werden, da sie nicht an die Getränkelieferanten zurückgegeben werden dürfen. "Ich habe auch schon einiges an Obdachlose gespendet", so der "Halli"-Inhaber.

Matthias Köhler, Inhaber des „Halli Galli“ in Buchen, stellte der Rhein-Neckar-Zeitung seinen neuen Biergarten vor und sprach über die Probleme in der Coronakrise. Foto: Dominik Rechner

Zwar habe er einmal eine Soforthilfe vom Land erhalten, doch die habe bei Weitem nicht ausgereicht, um die Fixkosten für das "Halli Galli" zu decken. "Wenn es keine weiteren finanziellen Mittel vom ,Vater Staat‘ gibt, wird es ein ganz großes Sterben von Gastronomen und Schaustellern geben", ist sich Köhler sicher. Das betreffe nicht nur das "Halli Galli", sondern die gesamte Gastronomie und Unterhaltungsbranche. Eine Schließung des "Halli Galli" sei nicht geplant. "Doch wenn es keine weiteren Hilfen gibt, sieht die Zukunft düster aus."

Im Mai hat die baden-württembergische Landesregierung zwar ein weiteres Hilfspaket für die Gastronomie beschlossen, doch Köhler habe noch keine Möglichkeit gehabt, im Rahmen dessen Hilfsmittel zu beantragen. Dazu seien umfangreiche Auflagen nötig.

Die Coronakrise sei für das "Halli Galli" zur schlechtesten Zeit gekommen, sagt der Inhaber. "Es wären viele Großevents gekommen, die bis Mitte Mai durchgeplant waren." Der bekannte Rapper Sido, der am ersten Märzwochenende im Halli auftrat, sollte der Anfang von vielen Auftritten bekannter Musiker sein. Maxwell, Tyson Yoshi (beide Rapper), Micki Krause, Mia Julia Brückner und weitere Künstler waren bereits gebucht. "Das haben wir alles auf unbestimmte Zeit verschieben müssen", erklärt Köhler. "Wir verlangen doch nur eine Perspektive für uns. Ohne ein Zeitfenster, wann wir unseren Club wieder öffnen können, ist es nicht möglich, zu kalkulieren."

Auch die Auswirkungen auf die Mitarbeiter des "Halli" sind enorm: Zwischen 40 und 50 "450-Euro-Jobber" hatte der Geschäftsführer des "Halli Galli" angestellt. Er habe alle abmelden müssen, bedauert Köhler. Aktuell sind nur noch drei Festangestellte sowie der Inhaber selbst übrig geblieben.

Diese vier Personen haben in den vergangenen vier Wochen quasi im Akkord den neuen, ansprechenden "Halli-Beach"-Biergarten als Erweiterung des alten, kleinen Biergartens im Außenbereich vor dem eigentlichen Eingang der Disco geschaffen, der am heutigen Freitag um 16 Uhr erstmals öffnet. Als kleinen Anreiz für die Besucher gibt es zur Eröffnung 50 Liter Freibier. "Wir wollen zeigen, dass wir noch da sind. Mit dem Biergarten erhoffen wir uns, wieder Einnahmen generieren zu können, um so einen Teil der Fixkosten zu decken", erklärt Matthias Köhler. Er hat damit die Möglichkeit genutzt, dass Kneipen und Clubs als reine Schankbetriebe wieder öffnen können. "Die Genehmigung als Speisewirtschaft haben wir", so Köhler. Eine Tanzfläche gibt es nicht, das ist nach den Corona-Auflagen nicht erlaubt.

Der Biergarten wird bis 22 Uhr geöffnet sein, sonntags wird es ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück geben. Er soll täglich außer montags geöffnet haben (Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten). Zum Biergarten gehören auch mehrere Loungebereiche. "Da wir Überdachungsmöglichkeiten haben, wird auch bei schlechtem Wetter geöffnet sein", betont Köhler. Ab 22 Uhr öffnet auch der Club "Funny", ein Teil der eigentlichen Disco im Innenbereich. "Allerdings ohne Tanzfläche, und es sind hier nur 40 Leute zugelassen", informiert der Inhaber. Überhaupt gelten natürlich für jeden Bereich die strengen Coronabedingungen, Abstand und Hygieneregeln sind wie in jedem Gastronomiebetrieb einzuhalten. Wie viele Menschen in den Biergarten dürfen, war bei Redaktionsschluss noch nicht sicher. Im Raum standen laut Köhler um die 100 Personen.

Der Biergarten soll für Groß und Klein, die ganze Familie, etwas bieten. Dazu haben sich Köhler und sein Team einiges überlegt: Neben Grillspezialitäten (Bratwurst, Currywurst, Pommes, Steaks und sobald möglich auch Hähnchen und Haxen), alkoholischen und alkoholfreien Getränken, Eis, Popcorn und Zuckerwatte soll es mehrere Attraktionen für Kinder geben. Eine Hüpfburg ist bereits aufgestellt und "weitere Attraktionen für Kinder sind geplant", sagt Köhler. Und auch für die Erwachsenen und Jugendlichen soll gute Unterhaltung mit Live-Bands und DJ-Musik geboten werden. Ein tolles Angebot. Nun liegt es an der Bevölkerung, das auch anzunehmen.

Auf Dauer jedoch müsse eine Möglichkeit gefunden werden, mit dem entsprechenden Sicherheitskonzept "die Diskotheken wieder aufzumachen. Denn überleben können wir nur als Disco, als reine Schankwirtschaft nicht", stellt Köhler klar.

Info: Die Öffnungszeiten des Biergartens und des "Funny" werden über die Facebookseite des "Halli Galli" Buchen im Internet bekannt gegeben.