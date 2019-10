Buchen. (afi) Mit viel Humor und basierend auf der Wissenschaft, klärte der gebürtige Buchener Dr. Gunter Frank am Mittwochabend im voll besetzten Alten Rathaus über die großen Ernährungsirrtümer und andere falsche Annahmen auf. Seine Botschaft war dabei: "Oma`s Küche ist die Beste!" Ehe der Allgemeinmediziner referierte, begrüßte Waltraud Herberich als 1. Vorsitzende des Vitalica Vereins, welcher den Abend veranstaltete, die Gäste. "In unserer kurzen Vereinsgeschichte ist der heutige Vortrag ein Highlight!", erklärte sie.

"Es gibt viele Bücher zum Thema Ernährung, doch wir (Léa Linster und Professor Michael Wink) wollten das anders machen", erklärte Dr. Frank. Das gemeinsame Buch heißt: "Karotten lieben Butter". Es basiert nicht nur auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern enthält auch viele leckere Rezepte von der Köchin Léa Linster.

Die drei Autoren empfehlen einfache Zutaten in guter Qualität, die auf traditionelle Weise - so wie in Oma´s Küche - verarbeitet werden. "Das Kochen ist einer der größten zivilisatorischen Leistungen! Diese hat auch viele Leben gekostet, denn das Prinzip war "try and error" (Versuch und Irrtum), aber das Wissen, wie was zubereitet werden sollte, wurde durch viele Mägen geprüft", so Dr. Frank.

Nebst den einfachen und qualitativ hochwertigen Zutaten solle man ein besonderes Augenmerk auf Brühen und Soßen werfen, die im Idealfall nicht aus der Packung kommen sollten. "Wichtig ist, unseren Kindern frühzeitig den Zugang zu Originalrezepten zu bieten und mit ihnen zusammen zu kochen", betonte der Allgemeinmediziner. Eine Orientierung biete stets der Appetit: "Unser Appetit sagt uns, was wir brauchen! Und unser Bauchhirn meldet uns nach einer Mahlzeit zurück, ob wir diese gut vertragen und weiterhin ohne Bedenken essen können oder nicht."

Außerdem sei es wichtig, das Thema Ernährung nicht mit Sünden in Verbindung zu bringen, sondern es als eine Ressource zu betrachten, die das Leben bereichert. Dr. Gunter Frank bemängelte: "Früher war man zufrieden, wenn man satt war, heute soll man die Welt retten." Damit nahm er Bezug auf Trends wie Vegetarismus oder sogar Veganismus, die nicht nur die armen Tiere retten, sondern auch noch umweltfreundlich sein sollen, und im Idealfall dann auch noch den Welthunger reduzieren sollen.

Moderne Ernährungsempfehlungen würden sich heutzutage wissenschaftlich und moralisch legitimieren - aber das nicht immer zurecht. "Es wurde fast eine neue Religion geschaffen. Manche Produkte werben sogar mit der Absolution, wie der "Innocent-Smoothie". Die Sünde hat in der Ernährung absolut nichts zu suchen!", betonte der Buchautor. Genuss und Essen seien unzertrennlich und das, was auf den ersten Blick gesund wirke, sei nicht immer gesund.

Dr. Frank warnte: "Glauben Sie nicht jeder Studie. Viele basieren auf Beobachtungsstudien und durch diese kann man wirklich alles beweisen. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, warum die SPD immer mehr Mitglieder verliert, kann ich ihnen den Grund nennen: Es ist der Rückgang der deutschen Fischereiflotte. Korrelation ist nicht Kausalität und daher sind Beobachtungsstudien so gut wie nichts wert."

Stattdessen solle man lieber auf prospektive, randomisierte Interventionsstudien vertrauen. Denn diese konnten beispielsweise belegen, dass der Fettverzehr sich nicht bedenklich auf die Gesundheitsparameter auswirkt. Somit sei einer von vielen Ernährungsirrtümer aufgeklärt.

Auch auf das Gewicht käme es nicht zwangsläufig an: "Vorbehaltlich derer, die wirklich stark adipös sind, eignet sich der BMI nicht, um über das Gewicht zu urteilen. Denn Frauen jenseits der 80 haben die höchste Lebenserwartung, wenn sie einen BMI von 32 haben und damit eindeutig übergewichtig sind." Und Diäten seien das Schlimmste, was man tun könne, da der Jo-Jo-Effekt sich nahezu nie vermeiden ließe. Dr. Frank meinte: "Wenn es wirklich die eine Diät gibt, die hilft, dauerhaft abzunehmen, warum kommt dann jedes Jahr eine neue Wunder-Diät raus?! Über einen Zeitraum von zehn Jahren schneidet keine Diät gut ab."

Besser sei es, sich deshalb von einfachen, aber guten Zutaten, die auf traditionelle Weise zubereitet wurden, zu ernähren und ohne Reue zu genießen. Dr. Frank schloss mit einem Zitat von seiner Co-Autorin, Léa Linster, ab: "Eine Kalorie, die kein Glück produziert, ist sinnlos."