Buchen. (rüb) Der Zugang zum Buchener Friedhof und der Außenbereich der Aussegnungshalle haben wahrlich schon bessere Zeiten gesehen. Der Zahn der Zeit hat an den Wegen genagt, so dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Deshalb wird der Friedhof in den nächsten Monaten eine bauliche Aufwertung erfahren. Zusätzlich wird eine Urnenstele aufgestellt, um der sich verändernden Bestattungskultur Rechnung zu tragen. Statt nur die Löcher zu flicken und die schadhaften Stellen auszubesseren, nimmt die Stadt Buchen die Sanierung zum Anlass, den Eingangsbereich des Friedhofs komplett neu zu gestalten: "Wenn wir schon tätig werden müssen, dann machen wir es gleich richtig", fasst Beigeordneter Benjamin Laber die Intention zusammen. Bisher gab es beispielsweise keinen barrierefreien Zugang zum Friedhof: "Das ist aber nicht mehr zeitgemäß", sagt Laber und verweist auf die vielen älteren und in ihrer Mobilität eingeschränkten Friedhofsbesucher, denen diese Neuerung vor allem zugutekommen wird.

So sieht der Eingangsbereich heute aus. Foto: Rüdiger Busch

Auch optisch soll der Friedhof durch die Maßnahme deutlich aufgewertet werden, wie ein Blick in die Pläne erkennen lässt. Daneben wird mit dem Aufstellen einer Urnenstele ein neues Angebot geschaffen. Damit will die Stadt auch herausfinden, inwieweit ein solches Angebot auf Nachfrage stößt.

Die Arbeiten für die Erneuerung des Eingangsbereichs und des Geländes rund um die Aussegnungshalle wurden zum Preis von 131.000 Euro an die Firma Henn (Buchen) vergeben.

Im Oktober sollen die Arbeiten beginnen. Abschluss ist – je nach Witterung – voraussichtlich im Frühjahr.

Im Detail geht es um folgende Maßnahmen: Die vorhandene Treppenanlage im Eingangsbereich wird abgebaut und durch eine barrierefreie Fußgängerrampe ersetzt. Sämtliche Belagsarten wie Waschbeton, Naturstein und Asphalt werden einheitlich durch Betonpflaster erneuert. Des Weiteren soll im hinteren Bereich des Friedhofes eine vorhandene Material- und Containerlagerfläche vergrößert und komplett befestigt werden.

Ergänzend soll ein ca. 40 Meter langer Gehwegabschnitt im Bereich der Einmündung Vorstadtstraße/Walldürner Straße umgebaut werden. In diesem Bereich ist vorgesehen, den vorhandenen Gehweg teilweise zurückzubauen. Der Gehweg soll dabei auf die vorhandene Grünfläche verlegt werden.