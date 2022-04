Buchen. (tra) Das Leid der Ukrainer bestürzt die Menschen. Besonders betroffen macht auch das Leid der Millionen Kinder, die sich aktuell auf der Flucht befinden. Auch in Buchen sind bereits Kinder aus der Ukraine angekommen. Um diese zu unterstützen, stellt der Kiwanis-Club Buchen-Walldürn unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Roland Burger den Buchener Friedensbasar auf die Beine, der am Samstag, 30. April, von 9 bis 14.30 Uhr in der Fußgängerzone stattfindet. Um 9.30 Uhr findet eine kurze Eröffnung statt, eine Abschlussveranstaltung ist um 14 Uhr. Beides findet vor dem Alten Rathaus statt.

"Der Friedensbasar wendet sich an alle Gewerbetreibenden der Stadt Buchen sowie an Privatpersonen, die sich über einen Flohmarktstand – die Standgebühr für den Flohmarkt gilt als Spende – für geflüchtete Kinder aus der Ukraine einsetzen wollen, die in unseren Gemeinden angekommen sind", sagt Veranstaltungsleiter Bernhard Conrad.

Gewerbetreibende können gegen eine Spende einen Stand betreiben oder in ihren eigenen Räumlichkeiten teilnehmen. Zudem können Organisationen ihre Ukraine-Aktionen an Ständen vorstellen. Zugesagt haben bereits das Burghardt-Gymnasium, die katholische Fachschule für Sozialpädagogik, Rotaract "Badisch Sibirien", der Lions-Club Madonnenland, die katholische und die evangelische Gemeinde, die Caritas und die DRK-Kleiderkammer.

In der Fußgängerzone können maximal 32 Stände aufgebaut werden, zusätzlich könnten auch der Wimpinaplatz und der Museumshof genutzt werden.

"Die Gelder sollen unbürokratisch in den Gemeinden Buchen und Walldürn für geflüchtete Kinder aus der Ukraine eingesetzt werden", so Conrad. Zum Beispiel für Schulmaterial oder für finanzielle Hilfen in der psychologischen Betreuung. Die Einnahmen des Buchener Friedensbasars werden etwa zur Hälfte in die Soforthilfen sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine fließen, die andere Hälfte – vermutlich wird es sogar mehr als die Hälfte sein – bleibt in Buchen, um Flüchtlingskinder aus der Ukraine, die sich hier befinden oder noch in die Stadt kommen, zu unterstützen.

Der Kiwanis-Club Buchen-Walldürn ist mit seinem Förderverein Kiwanis-Freunde gemeinnützig. Kiwanis ist eine international tätige gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA. In Deutschland gibt es etwa 150 Clubs mit über 3500 Mitgliedern.

Der Club arbeitet ehrenamtlich, alle Einnahmen werden ohne Abzüge ausschließlich für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche verwendet.

Der Club Buchen-Walldürn hat aktuell 25 Mitglieder, die sich für Kinder und Jugendliche in Buchen und Walldürn einsetzen. "Wir unterstützen zum Beispiel das Frauen- und Kinderschutzhaus, das Kinderheim St. Kilian in Walldürn, Hausaufgabenbetreuung und Musikprojekte und führen auch unsere jährliche Schulranzenaktion für bedürftige Grundschüler durch", stellt Präsidentin Eva Böhrer das Spektrum der Club-Arbeit vor.

Nun kommt die Ukraine-Aktion dazu. Die Idee zur Aktion ist auch aufgrund persönlicher Verbundenheit gewachsen: Bernhard Conrad hat mit seiner Familie drei Jahre lang in der Ukraine gelebt. Er erwartet, dass im weiteren Verlauf des Kriegs noch mehr ukrainische Kinder und Jugendliche nach Buchen kommen werden.

Wer helfen möchte, kann sich am Friedensbasar beteiligen, oder die Ukraine-Arbeit des Kiwanis-Clubs auch durch eine Spende unterstützen:

Kiwanis-Freunde

IBAN DE50 6745 0048 0007 0423 69



Verwendungszweck "Ukraine".

Info: Anmeldungen für den Basar sind per E-Mail an kiwanis.b-w@web.de möglich.