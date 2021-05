Buchen. (rüb) Mehr Sicherheit für Radfahrer, die Schließung von Lücken im Radwegenetz und die Anbindung der Stadtteile: Buchen möchte fahrradfreundlicher werden. Am Montag wurde das vom Büro Dreikant (Weikersheim) erstellte Radverkehrskonzept im Gemeinderat vorgestellt. Zug um Zug sollen Verbesserungen für den Radverkehr erreicht werden: Vorgesehen ist eine Reihe von kurz-, mittel- und längerfristigen Maßnahmen, vom Anlegen eines Sicherheitsstreifens für Radler über das Absenken von Hochbordsteinen bis zur Schaffung von kombinierten Geh- und Radwegen.

Den Anstoß für das Konzept gab die SPD/Grün-Links-Fraktion im August 2020 mit einem entsprechenden Antrag. Dipl.-Ing. André Metzger vom Büro Dreikant stellte die Ergebnisse seiner Untersuchungen vor. Als Zielvorgabe nannte er die möglichst große Verlagerung der Mobilität vom motorisierten Individualverkehr auf das Fahrrad/E-Bike.

Die Radverkehrsinfrastruktur in Buchen sei, wie in den meisten anderen Städten vergleichbarer Größe, teilweise nicht nutzerfreundlich. So gebe es große Lücken im Radwegenetz und keine durchgängige Verbindung zwischen den Stadtteilen und dem Zentrum. Auch Querverbindungen zwischen Radwegen gebe es zu wenige."Ein Fahrrad wird deshalb meist nicht als Ersatz, sondern lediglich als Ergänzung zum Pkw angesehen", sagte Metzger, "das wollen wir ändern."

Um unnötigen motorisierten Verkehr zu vermeiden, müssten "subjektiv vorhandene Widerstände und objektiv vorhandene Hindernisse" abgebaut werden. Dafür sollte ein durchgängiges und sicheres Radwegenetz aufgebaut werden. Die Durchgängigkeit sei dabei das wichtigste Kriterium.

Wichtige Elemente des Radwegenetzes sind Schutzstreifen (überfahrbar), Radfahrstreifen (nicht überfahrbar), kombinierte Geh- und Radwege, straßenbegleitende Radwege sowie Tempo-30-Zonen. Außerdem sind Wegweiser und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vorgesehen. Das Konzept sieht einen inneren Ring vor, der rund um die Altstadt führt, und einen äußeren Ring, der die Wohngebiete mit den Einkaufszentren und den Schulen verbindet.

Der Planer teilte die Einzelmaßnahmen wie folgt auf: kurzfristige Maßnahmen wie Markierung oder Beschilderung, mittelfristige Maßnahmen mit überschaubaren Kosten für geringe Umbauarbeiten sowie längerfristige Maßnahmen wie etwa Umgestaltungen in Verbindung mit dem Straßenausbau.

"Es geht heute nur um die Vorstellung des Konzepts, nicht um die einzelnen Maßnahmen", betonte Bürgermeister Roland Burger nach der Präsentation. Die Details würden zu einem späteren Zeitpunkt im Ausschuss für Technik und Umwelt besprochen. Wichtig sei es, bis September Förderanträge über das Sonderprogramm "Stadt und Land" zu stellen, um einzelne Maßnahmen ab 2022 sukzessive umsetzen zu können: "So können wir Schritt für Schritt Verbesserungen erreichen."

Während Dr. Harald Genzwürker von einem "Konzept mit Augenmaß" sprach und dafür warb, das Thema Sicherheit stärker in den Fokus der Radfahrer zu rücken, wertete Johannes Volk die Ausführungen als "kleinen Schritt in die richtige Richtung – aber kein großer Sprung". Der Gemeinderat müsse klären, welche Priorität dem Radverkehr im öffentlichen Verkehrsraum in Buchen eingeräumt werden soll. Welcher prozentuale Anteil an Fahrradfahrern am Gesamtverkehr denn ein realistisches Ziel sei, fragte Klemens Gramlich. In Universitätsstädten gebe es Quoten von 30 Prozent. In Städten wie Buchen wäre man schon über einen hohen einstelligen Wert froh, antwortete Metzger.

"Gibt es im Buchener Radwegenetz gravierende Sicherheitsmängel?", wollte Klaus Roos wissen. Angesichts von nur zwei polizeibekannten Unfällen mit Radfahrern in elf Jahren sei Buchen kein Unfallschwerpunkt. Aber es gebe durchaus auffällige Stellen, sagte Metzger. Johannes Volk und Klaus Lampe brachten eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer im Stadtgebiet ins Spiel. Angesichts von 3000 jungen Menschen, die in Buchen zur Schule gehen, regte Magnus Brünner an, die Schulwege und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in den Blick zu nehmen. Manfred Röckel warb abschließend um mehr Rücksichtnahme: "Es ist ein großes Manko, dass wir Autofahrer auf die Fahrradfahrer zu wenig Rücksicht nehmen!"