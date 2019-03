Auf dieses Areal am "Amorbacher Weg" in Hainstadt will die Firma Scheuermann und Heilig bauen und dann dorthin die Bereiche Werkzeugbau und Versand auslagern. Foto: Fritz Weidenfeld

Buchen. (Wd) Bei der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend im Bürgersaal des Rathauses ging es hauptsächlich um die Änderung von Bebauungsplänen. Das ist in der Regel oft unspektakulär und eher etwas für Verwaltungstechnokraten. Doch diesmal ging es um die geplante Erweiterung der Firma Scheuermann und Heilig in Hainstadt, die am jetzigen Standort nicht mehr möglich ist.

Seit mehr als 60 Jahren steht der Name Scheuermann und Heilig mit seinen rund 250 Mitarbeitern für hochkarätige Umform-Lösungen in Metall und Kunststoff. Als Experte für die Fertigung von Stanz- und Stanz-Biegeteilen, Federn und Baugruppen ist das Know-how des Unternehmens weltweit gefragt. Deshalb plant das Unternehmen, sich baulich zu vergrößern. So sollen, wie Bürgermeister Roland Burger in der Sitzung informierte, die Abteilungen Werkzeugbau und Versand ausgelagert werden.

Die Erweiterungsfläche hat die Stadt nun in der Nähe der Firma Braas gefunden. Der Gemeinderat musste zur notwendigen Änderung des Bebauungsplanes "Amorbacher Weg" seine Zustimmung geben. Sein Geltungsbereich erstreckt sich im westlichen Bereich des Stadtteils Hainstadt und nordwestlich von der Kernstadt und wird überwiegend als Industriegebiet genutzt.

Das für die Firma Scheuermann und Heilig vorgesehene Erweiterungsareal ist als Grünfläche ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund soll auf einem Teil dieser Fläche eine gewerblich/industrielle Nutzung ermöglicht werden. Damit verbunden ist eine Erweiterung des Geltungsbereiches in südlicher Richtung auf die Gemarkung Buchen.

Hier schließt sich in einiger Entfernung das geplante Wohnbaugebiet "Marienhöhe" an. Wie in der Sitzung informiert wurde, soll ein "Abstandspuffer" von rund 50 Meter hergestellt werden. Bürgermeister und Verwaltung versicherten, dass man damit die Lärmimmissionen zum künftigen Baugebiet "Marienhöhe" im Griff habe. Die Gemeinderäte sahen dies auch so. Deshalb fiel der Grundsatzbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes einstimmig aus. Bürgermeister Burger sprach von einer guten Lösung und einem Signal für die Firma Scheuermann und Heilig.

Bei der 2. Änderung des Bebauungsplanes "Hühnerberg" auf Buchener Gemarkung ging es darum, dass nach der vorangegangenen Änderung die dadurch erschlossenen Grundstücke und auch die Flächen für vier Mehrfamilienhäuser nicht nur mehrheitlich vergeben, sondern zum Teil auch bebaut sind. Nun soll die weitere Erschließung vom vorerst letzten Bauabschnitt durchgeführt werden. Dabei wird die Weiterführung der Erschließungsstraßen zu geringfügigen Änderungen in der Verkehrsführung und den Grundstückszuschnitten führen, informierte Günter Müller vom Bauamt.

Zudem sei der Bedarf an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ungebrochen, sodass auch hier im nordwestlichen Änderungsbereich Flächen für drei weitere Mehrfamilienhäuser ausgewiesen werden sollen. Pro Mehrfamilienhaus werden dann sechs Wohnungen und die erforderliche Zahl von Pkw-Stellplätzen entstehen. Der Gemeinderat stimmte der Bebauungsplanänderung bei einer Enthaltung zu.

Einstimmig wurde der Bau eines Radweges in Hollerbach beschlossen und der Auftrag hierfür an die Firma Henn (Buchen) für 76.240 Euro vergeben. Der rund 170 Meter lange Radwegneubau beginnt am Ortsausgang von Hollerbach, verläuft parallel zur Kreisstraße K3917 Hollerbach-Oberneudorf und endet an der Einmündung des überregionalen Rad- und Wanderwegenetzes. Die Maßnahme dient der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger, betonte Bürgermeister Burger. Der Kreis wird die Maßnahme zu 50 Prozent bezuschussen.

Bereits im Haushalt 2016 waren Mittel von 64.000 Euro als Auszahlungen und 32.000 Euro als Einzahlungen geplant. Da nun nach Jahren der Grundstücksankauf verwirklicht werden konnte, können die Mittel in Anspruch genommen werden. Ergänzend zum eigentlichen Radwegebau sind noch zusätzliche Straßenbauarbeiten am bereits bestehenden Wegenetz in Höhe von 11.600 Euro notwendig, da aus dem Budget Straßenunterhaltung genommen werden.

Für die umfangreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des BGB ist ein "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator" erforderlich. Der Gemeinderat vergab diese Aufgabe einstimmig an das Adelsheimer Büro Sack und Partner für 39.948 Euro.