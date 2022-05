Buchen. (rüb) Die Rauchsäule war weithin sichtbar, doch der Auslöser war glücklicherweise relativ harmlos: Eine brennende Hecke sorgte am Samstag gegen 15.15 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in der Höhenstraße in Götzingen.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buchen aus den Abteilungen Götzingen, Hettingen, Rinschheim und Buchen-Stadt waren schnell zur Stelle. Sie bekämpfte das Feuer aus mehreren Rohren und konnte dadurch ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern.

Insgesamt waren unter Leitung von Stadtkommandant Andreas Hollerbach 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort.