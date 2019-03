Bödigheim. (BW) Zur Mitgliederversammlung des FC Germania war im Vorfeld wegen einiger Gerüchte über Spannungen und Auseinandersetzungen eine Fülle von Spekulationen geäußert worden, die sich aber im Verlauf des Abends nicht bewahrheiteten.

Uwe Stäublin nahm nur kurz Stellung zu den Irritationen zwischen den beiden größten Vereinen des Ortes Stellung. Er betonte, dass das Ruhen seiner Funktion als erster Vorsitzender nur so lange Geltung habe, wie die Auseinandersetzung mit den Kritikern seiner Amtsführung Bestand hätten. Aber er sei optimistisch, dass spätestens in der kommenden Woche das gute Verhältnis zu "den Hannmertli" wieder hergestellt sei.

Mehrere Fragesteller (Bernhard Geppert, Siegfried Rohm und Jürgen Hack) äußerten zwischendurch ihr Unverständnis, das nach jahrelangem "Funktionieren" des Vereinslebens in der Ortschaft wegen einer Nichtigkeit - es handelt sich um die Zuteilung von Räumen in der Sporthalle - nun plötzlich Zwist herrschen solle.

Nach einem mit Beifall quittierten "Das haken wird jetzt ab" und dem Wunsch von Geppert, man möge "nicht rückwärts sehen", beleuchtete Stäublin die dank einiger Neuerungen deutlich verbesserte finanzielle Situation des Vereins mit den Worten "nunmehr hätte sich der Verein erstmals wieder ein kleines Guthaben" erwirtschaftet. Besonders freute ihn, dass trotz der Erhöhung des Mitgliederbeitrages kein Mitgliederschwund zu verzeichnen sei. Einem Dank an die Übungsleiter folgte ein Hinweis auf im Sommer leider erforderlichen Trainerwechsel. Die Nachfolge von Alexander Bechler sei "in Arbeit".

Pläne und Wünsche für die Zukunft hat Uwe Stäublin viele: Verbesserung der Jugendarbeit, Aufbau einer AH-Mannschaft! Doch zusammenfassend könne er sagen: "Das Boot ist wieder flott und der Tank ist voll!"

Vertretungsweise erstattete Schriftführer Florian Meder dann den Bericht über die Sparte Fußball. "Punktgleichheit mit dem Tabellenführer auf Platz 2, Relegation auf fremden Platz nur unglücklich im Elfmeterschießen verloren." In der Staffel B1 drohe leider wieder die Relegation, denn den ersten Platz könne man in der Saison 2018/19 wohl nicht mehr erreichen.

In seiner eigentlichen Arbeit als Schriftführer beschrieb er den aktuellen Mitgliederstand. 139 männliche, 119 weibliche und 29 jugendliche Mitglieder habe der Verein jetzt. Gegenüber dem Vorjahr verzeichne man 15 Zugänge; den größten Anteil daran hätte das wieder ins Leben gerufene Kinderturnen.

Die Spartenleiterin Gymnastik, Hella Welser, berichtete über "eine runde Sache, dank Gertrud Friedrich". In diesem Jahr stünde das 50-jährige Jubiläum der "Damen 60, 70 und 80 plus" bevor, das am 6. April gefeiert werden soll.

Übungsleiterin Carola Peszleg bedauerte dann, dass aus verschiedenen Gründen die zu große Kindergruppe nicht geteilt werden kann und dass das Sportangebot des Vereins für die Schüler der Grundschule sehr zufriedenstellend verläuft. Bei allen Gymnastikgruppen des FC (Männer, Frauen, Kinder) wären neue Mitglieder herzlich willkommen.

Kassiererin Doris Stäublin stellte einem negativen Saldo sowohl im Betrieb des Sportheimes als auch im Sportbereich einen positiven Saldo im ideellen Bereich gegenüber. Dieser sei durch Beiträge und Spenden verursacht und erlaube einen gewissen Optimismus.

Der Bericht der Kassenprüfer, vorgetragen durch Michael Breunig, war voll des Lobes angesichts der "erschreckenden Zahl von über 600 Belegen", sodass Siegfried Rohm in Vertretung von Ortsvorsteher Hermann Fischer keine Beanstandungen hatte.

Stadtrat Martin Heyder wies in einem Rückblick auf das bevorstehende 100-jährige Vereinsjubiläum hin.

Es folgten Wahlen zur Ergänzung des Vorstandes. Einstimmig wurde wiedergewählt als 2. Vorsitzender Daniel Mackert. Katharina Röderer ist zurückgetreten. Kassiererin Doris Stäublin bleibt in der Funktion. Spartenleiter Fußball könnte Alexander Bechler werden - wenn die Überredung gelingt. Ein Jugendwart konnte noch nicht gefunden werden. Hella Welser fungiert unverändert als Spartenleiterin Gymnastik. Das neue Duo der Kassenprüfer besteht aus Michael Breunig und Volker Paar und als Platzkassierer stellt sich wieder Jürgen Hemberger zur Verfügung.

Ein Vielzahl von Ehrungen stand dann an. Geehrt wurden Hermann Fischer und Martin Heyder für 15-jährige Mitgliedschaft sowie Heike Heyder, Petra Hautzinger, Zita Geppert, Nadine und Michael Breunig für 25 Jahre Mitgliedschaft. Jürgen Hack ist bereits 50 Jahre Mitglied und Hubert Hemberger und Hans Kühner blicken auf 65 Jahre Zugehörigkeit zum Traditionsverein zurück. Allen Geehrten wurden neben den Urkunden auch Präsentkörbe und den Damen zusätzlich Blumensträuße überreicht.