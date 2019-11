Buchen. (afi) Der Name – Pflegedienst Carolin Schwarz GmbH – ist seit dem 1. November neu, doch der Pflegedienst (ehemals „Aktiv Zuhause“) besteht schon seit gut dreieinhalb Jahren. Nach dieser Zeit haben die beiden Geschäftsführerinnen Sabrina Mackert und Carolin Schwarz gemerkt, dass ihre langfristigen Ziele und Vorstellungen auseinander gehen, weshalb sie sich entschieden, aus einem zwei Pflegedienste zu machen.

So blieben Carolin Schwarz und ihr inzwischen 18 Mitarbeiter umfassendes Team in den Räumen der Mühltalstraße 11, während Sabrina Mackert und der Pflegedienst „Herzenssache“ nach Hettingen zogen (die RNZ berichtete). An beiden Stellen wird die gute und fürsorgliche Arbeit fortgesetzt. „Bei uns steht der Mensch mit seinen Wünschen im Mittelpunkt“, betonte Carolin Schwarz. Deshalb lege man auch besonderes Engagement in die Verwirklichung der Wünsche der Patienten, damit diese so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben könnten.

Jedoch gehört nicht nur die Altenpflege zu den Aufgaben, die das Team übernimmt, sondern auch Krankenpfleger und Hauswirtschafterinnen ergänzen das Angebot. „Unsere Krankenpflegerinnen sind allesamt sehr erfahren. Daher erkennen sie mögliche Komplikationen frühzeitig. Eine gute Zusammenarbeit mit den ansässigen Hausärzten ist uns extrem wichtig.“

Die Geschäftsführerin ergänzt: „Wir unterstützen auch bei der Antragsstellung eines Pflegegrades und beraten kostenlos.“ Ein ambulanter Fußpflegedienst und Friseur gehören auch zu dem Pflegedienst. Es sei geplant, dass auch andere nach Terminvereinbarung den Fußpflegedienst nutzen können.

Man will Buchen und einen Umkreis von rund 20 Kilometern abdecken, so Carolin Schwarz. Für den Pflegedienst wünsche sie sich, dass die Patientenzufriedenheit weiterhin so hoch bleibe, das Team wachse und die Pflege weiterhin qualitativ hochwertig bleibe.

Einen Tag der offenen Tür oder eine Einweihung werde es nicht geben, da sich nur der Name geändert habe. „Es sind die gleichen Räumlichkeiten, das Team ist größtenteils erhalten geblieben und die meisten kennen uns. Daher richten wir lieber eine Adventsfeier für unsere Patienten und Mitarbeitenden aus“, führte Carolin Schwarz aus. Solche Feiern würden die Gemeinschaft zusätzlich stärken. Im Team lege man viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit und die Meinung der anderen. Jeder dürfe sich mit seinen Ideen, Gedanken und Vorschlägen miteinbringen. Neben der Adventsfeier gebe es auch immer wieder Seniorenveranstaltungen im Kolpingheim, bei denen man überlege, diese auch öffentlich zugänglich zu machen. Weiteres Engagement des Pflegedienstes sei bei anderen Veranstaltungen wie dem Goldenen Mai oder dem Weihnachtsmarkt angedacht. Jedoch betonte die Geschäftsführerin: „Im Vordergrund stehen die Arbeit und die Pflege der Patienten.“