Buchen. Zu unserem Artikel "Eine ,verweigerte Anlieferung’, die laut Abfallwirtschaft gar keine war" erreichte die RNZ am gestrigen Freitag folgende schriftliche Stellungnahme der AWN:

"Die Aussage (aus dem Gemeinderat, die Red.), eine Anlieferung von Betonmüll aus Obrigheim soll von der AWN abgelehnt worden sein’, suggeriert, dass bereits ein LKW ,vor den Toren der AWN’ stand und nicht einfahren durfte. Das ist falsch! Eine mögliche Anlieferung kann erst stattfinden, wenn nach einer erfolgten Chargenanmeldung alle Verfahrensschritte gemäß der Handlungsanleitung durchgeführt wurden. Die zuständige Aufsichtsbehörde, das Umweltministerium Baden-Württemberg, ist in diesen Prozessablauf ebenfalls mit eingebunden. Wie bereits mehrfach mitgeteilt, wird die AWN die Öffentlichkeit über alle relevanten Neuigkeiten unterrichten.

Rückbaumaterial aus dem KWO, also ,zweckgerichtet freigemessene mineralische Abfälle zur Beseitigung auf Deponien’, so die offizielle Bezeichnung, gilt laut Gesetz nicht mehr als radioaktiv und unterliegt somit nicht mehr dem Atomgesetz, sondern dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Obwohl vom Gesetzgeber keine besondere Handhabung für dieses Material vorgesehen ist, wurde für eine noch größere Sicherheit für die Bevölkerung und die Umwelt im Sommer 2015 eine Handlungsanleitung vorgestellt, wie dieses Rückbaumaterial zu handhaben ist. Deshalb müssen im Vorfeld auch technische, insbesondere auch deponietechnische Fragen erörtert werden. Dazu gehören Gesprächsrunden mit allen Beteiligten, also der EnBW als Abfallerzeuger, dem Umweltministerium als Überwachungsbehörde, der AWN als Abfallentsorger und externen Fachleuchten, beispielsweise vom TÜV bzw. vom Öko-Institut (e. V). In diesen Gesprächen werden Verfahrensschritte abgestimmt, die für reibungslose Abläufe sorgen sollen. Solche Abstimmungen sind eine Selbstverständlichkeit.

Unter anderem wurden Fragen in Zusammenhang mit der möglichen Anlieferung von Material in Fässern erörtert. In Bezug auf die in der Handlungsanleitung vorgegebene Staubvermeidung sind Fässer eine gute Lösung, allerdings könnten nur teilgefüllte Fässer beim Einbau in den Deponiekörper aufgrund der darin vorhandenen Hohlräume für Probleme sorgen. Die Teilfüllung hängt mit dem maximalen Füllgewicht zusammen - dieses ist ggf. erreicht, obwohl das Fass noch nicht vollgefüllt ist. Deshalb wurde eine solche Handhabung als eine deponietechnisch schlechte Lösung eingestuft, und es sollen Alternativen bewertet werden. Ob eine solche Information relevant für die Öffentlichkeit wäre, sollte jeder für sich entscheiden. Wir als AWN sehen es als unsere Aufgabe an, wichtige neue Dinge zu veröffentlichen und somit für Transparenz zu sorgen. Abhandlungen aus dem normalen Tagesgeschäft zu kommunizieren, würde jedoch nach unserer Meinung den Rahmen sprengen.

Erst wenn alle technischen Details geklärt sind, findet eine Chargenanmeldung statt - dann folgen alle weiteren Schritte gemäß der Handlungsanleitung. Und ganz am Ende wäre dann eine Anlieferung auf der Deponie Sansenhecken in Buchen. Die Öffentlichkeit wird von der AWN auf dem Laufenden gehalten. Für den KWO-Bauschutt gilt im Freigabeverfahren das de-minimis-Konzept (die Radioaktivität von freigegebenen Stoffen ist dabei so verschwindend gering, dass der Gesetzgeber sie im Hinblick auf mögliche Schäden als nicht existent betrachtet, wie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft auf seiner Internetseite schreibt, die Red.), das beinhaltet auch Tritium."