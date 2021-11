Marko Eichhorn klebt ein Hinweisschild an die Eingangstür seines Modeladens in Marktstraße, um seine Kunden auf die neue 3G-Regel in der Alarmstufe hinzuweisen. Er hadert mit dem Informationsfluss, den er auch in der vierten Welle noch als „Katastrophe“ bezeichnet. Foto: jam

Buchen. (ahn/jam) Weil sich die Intensivstationen mit Covid-19-Patienten füllen, tritt am Mittwoch in Baden-Württemberg die Alarmstufe in Kraft. Das hat vor allem für Ungeimpfte Auswirkungen, die nun in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens deutliche Einschränkungen hinnehmen müssen. Neu in der Alarmstufe ist, dass ein 3G-Nachweis (genesen, getestet oder geimpft) für den Besuch des Einzelhandels erforderlich ist – ausgenommen sind Geschäfte, die der Grundversorgung angehören. Ungeimpfte können also nur noch mit einem negativen Antigen-Schnelltest bummeln gehen. Bei den Einzelhändlern stößt die Maßnahme auf ein geteiltes Echo, wie wir am Dienstag bei einer Umfrage in Buchen herausfanden.

Melanie Haag. Foto: ahn

> Melanie Haag (Schuhe und Sporthaus Haag): "Wir werden sehen, was die 3G-Regel bringt. Unsere Kunden kennen sich ja inzwischen gut aus." Sie seien bereit, die Maßnahmen mitzutragen, ist Melanie Haag überzeugt. "Wichtig ist, dass wir offen haben dürfen und niemanden abweisen müssen." Als Silberstreifen sieht sie zudem, dass es keine Begrenzungen hinsichtlich der Kundenzahlen und der Öffnungszeiten gibt.

> Simone Farrenkopf (Schuhhaus Farrenkopf): "Ich sehe die 3G-Regel aus Erfahrung eher negativ. Als noch nicht so viele geimpft waren, haben sich nur wenige Leute testen lassen." Sie geht davon aus, dass viele Leute nun wieder auf den Online-Handel umsteigen. Außerdem hat sie kein Verständnis dafür, dass die Einzelhändler für den täglichen Bedarf wie Aldi, Lidl oder Kaufland nicht die 3G-Regel befolgen müssen, obwohl dort "die Kunden eng gedrängt an der Kasse stehen.

Um Kunden einen reibungslosen Einkauf zu ermöglichen, kontrollieren Simone Farrenkopf (l.) und ihre Mitarbeiterinnen bereits am Eingang den 3G-Nachweis. Fotos ahn

Die sind nun schon wieder die Nutznießer." Auf die Einführung der 3G-Regel hat sich das Schuhhaus schon mit einem entsprechenden Hinweisschild am Eingang vorbereitet. "Eigentlich müssten wir die Einhaltung nur stichprobenartig überprüfen. Doch wir kontrollieren bereits am Eingang, damit unsere Kunden in Ruhe einkaufen und sich beraten lassen können."

> Karin und Mareen Mathes (Mathes Bekleidung): "Hauptsache offen", bewerten die Inhaberinnen Karin und Mareen Mathes die neueste Corona-Auflage für den Einzelhandel. "Wir nehmen alles in Kauf, solange wir nicht schließen müssen." Beide sind zuversichtlich, dass sich die Kontrolle der 3G-Regel gut in den Verkaufsalltag einfügen lässt. "Wir haben das ja alles schon mal mitgemacht", sagt Karin Mathes und erinnert an den Mai. Damals gab es zwar noch kaum Geimpfte, aber bereits eine Testpflicht für den Einzelhandel.

Karin Mathes. Foto: jam

"Ich glaube, dass die Leute es verstehen", ist Mareen Mathes überzeugt. Dabei unterscheidet sie zwischen "Verständnis zeigen" und "den Überblick behalten". Letzteres ist bei den kurzfristig wechselnden und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Regelungen nicht immer einfach. "Manche Kunden rufen erst einmal an und fragen, wie es bei uns funktioniert", sagt Mareen Mathes. Angesichts der dramatischen Zahlen sei zudem bereits eine gewisse Torschlusspanik zu spüren, ergänzt sie: "Die Leute sagen: ,Wir wollen noch einmal kommen. Man weiß nicht, wie es weitergeht."

> Marko Eichhorn (Eichhorn – Mode für alle): "Ich habe heute schon die Bodenmarkierungen erneuert und 3G-Schilder gedruckt", teilt Marko Eichhorn am Dienstag der RNZ mit. Der Inhaber von Eichhorn – Mode für alle hadert vor allem mit der wieder einmal geringen Vorlaufzeit, die den Ladenbesitzern bleibt, um sich für die neuen Auflagen zu rüsten. "Wir sind schon beim ersten Mal im Regen stehen gelassen worden – und der Informationsfluss ist immer noch eine Katastrophe." Ihm zufolge gab es bislang kein offizielles Schreiben, das die Regelungen der Alarmstufe erläutert hätte. Dabei ginge es doch um so wichtige Fragen wie: Wie sieht ein Impfnachweis aus? Und: Woran erkenne ich, ob er echt ist? "Wenn die Behörden Geld haben möchten, wissen sie, wo die Geschäfte sind, aber bei so etwas kommt nichts."

Trotz diesem Frust befürwortet er Maßnahmen, die zum Impfen anregen und so die Intensivstationen entlasten sollen. Die 3G-Regel grenze niemanden aus. "Die Tests sind wieder kostenlos, und jeder kann sich impfen lassen", sagt Eichhorn. Für kleine Geschäfte wie das seine wünscht er sich aber eine Sonderregelung ohne Test. Denn: "So ein Gedränge wie im Supermarkt in der Vorweihnachtszeit" sei bei ihm nicht an der Tagesordnung.

Ilinka Martinovic. Foto: ahn

> Ilinka Martinovic (Daja Mode): "Ich habe mich auf die 3G-Regel schon in der letzten Woche vorbereitet", sagt Ilinka Martinovic, die bei ihren Kunden eine gewisse Verunsicherung befürchtet. Sie kann sich noch an den ersten Lockdown erinnern, als einige Käufer dachten, "dass ich als Ladenbesitzerin die Regeln gemacht habe. Da wurden manche auch schon einmal aggressiv." Sie geht nicht davon aus, dass sich Ungeimpfte testen lassen, um bei ihr einzukaufen. "Ich habe in der letzten Woche schon gemerkt, dass die Kunden einen Rückzieher machen. Aber klar: Die Gesundheit geht vor." Ihre Stammkunden unterstützen sie aber weiterhin, sagt Martinovic.