Von Joachim Casel

Buchen. Ein ganz besonderer musikalischer Duft wehte am Donnerstag durch die Buchener Stadthalle, denn mit Deborah Sasson (als Christine), Jochen Sautter (als Raoul) und Uwe Kröger (Phantom) waren bei der glänzenden Aufführung von "Das Phantom der Oper" gleich drei Musical-Weltstars zu Gast im Odenwald. An der Spitze eines brillanten Ensembles präsentierten sie eine ganz hervorragende Inszenierung, in deren Genuss sonst normalerweise nur größere Bühnen in den Metropolen kommen. Allerdings erforderte gerade dies von den Künstlern und der Regie ein hohes Maß an Flexibilität. So mussten die Laufwege der Darsteller neu abgestimmt werden, weil die Bühne in Buchen doch nicht den Raum bietet, über den größere Städte verfügen. Auch beim Bühnenbild war Improvisation und Reduktion angesagt. Und in Ermangelung eines Orchestergrabens waren die Musiker im hinteren Teil der Bühne untergebracht. Dies alles tat dem Niveau und der tollen Atmosphäre aber keinerlei Abbruch. Im Gegenteil: Buchen durfte am Donnerstag "ganz großes Musical" erleben mit be- und verzaubernden Stimmen, einer atemberaubenden Filmprojektion und einer Inszenierung, die ganz nah am Publikum war. Und das wussten die Buchener Musicalfreunde auch sehr zu schätzen. So gab es schon beim Schlusslied stehende Ovationen für die ausnahmslos brillanten Akteure und die schlüssige Inszenierung.

Besonders genau hörten die Besucher am Donnerstag natürlich bei den Hits hin, die das "Phantom der Oper" berühmt gemacht haben. Und dabei gingen insbesondere die eingängigen Balladen wie "Was ist geschehen" (Deborah Sasson und Uwe Kröger), "Christine, dich wollte ich lieben" (Uwe Kröger) und gleich zu Beginn "Engel der Musik" (Deborah Sasson und Uwe Kröger) unter die Haut. Ganz große Gefühle brachte auch das Duett "Ein Traum wird wahr" zwischen Raoul und Christine (Jochen Sautter und Deborah Sasson).

Das Musical basiert auf einem Roman des französischen Schriftstellers Gaston Leroux. Die Handlung spielt in der Pariser Oper. In den undurchsichtigen Gewölben passieren rätselhafte Dinge, die einem Phantom zugeschrieben werden. Wer sich seinen Anweisungen widersetzt, der wird bestraft – und das mit ganzer Härte. Dem Besucher zeigt sich das Phantom schon recht bald. Man erfährt, dass es Erik heißt. Es ist ein Mann mit abscheulichem Gesicht und außerordentlichen Fähigkeiten, dank derer er sich ein Leben in den Katakomben der Oper so behaglich wie möglich gestaltet. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich zarte Bande, in deren Mittelpunkt Christine steht, die hin und her gerissen ist zwischen zwei faszinierenden Männern, ihrem geheimnisvollen Mentor Erik, der ihr zu gesanglichen Erfolgen verhilft, und ihrer Jugendliebe, dem reichen und attraktiven Grafen Raoul.

Diese drei sind es denn auch, die mit ihren fantastischen Stimmen das Musical "Das Phantom der Oper" prägen. Die Rolle der Christine interpretiert die weltweit gefeierte Bostoner Sopranistin und Echo-Klassik-Preisträgerin Deborah Sasson. Ihre facettenreiche und kraftvolle Stimme ist perfekt für diese Mischung aus Oper und Musical. Das Phantom wird von Uwe Kröger gespielt und Jochen Sautter brillierte in der Rolle des reichen, attraktiven Grafen Raoul de Chagny.

Aber auch neben den drei Stars gab es ausreichend Entfaltungsmöglichkeiten für weitere ausgezeichnete Sänger, die an diesem Abend natürlich alle live sangen: La Carlotta (herrlich Ann Jennings) und die Direktoren des Pariser Opernhauses (Sebastian Ciminski-Knille und Michael Fernbach) waren dabei für den humoristischen Part dieser Inszenierung verantwortlich. Dies soll allerdings nicht heißen, dass sie nicht ebenfalls über ganz hervorragende stimmliche Qualitäten verfügen, aber sie paarten dies sehr harmonisch mit einer perfekten Mimik. Eine Augenweide und eine echte Bereicherung des Stücks waren zudem die reizenden Ballettmädchen (Hannah de Lange, Madlen Holzschuh, Theresa Wolf, Sarah Evertz und Giulia Di Romualdo). Weitere Tänzer und Schauspieler sowie natürlich das 14-köpfige Orchester unter Leitung von Sebastian Peter Zippel vervollständigten den guten Gesamteindruck.

Spektakulär war am Donnerstag auch das Bühnenbild mit den effektvollen, dreidimensionalen Videoprojektionen des international anerkannten Multimediakünstlers Daniel Stryjecki. Die Abfolge der Filmsequenzen ermöglichen schnelle Wechsel der Schauplätze, was natürlich ganz im Sinne einer schlüssigen und rasanten Handlungsfolge ist. Besonders augenfällige Szenen waren hier der dramatische Sturz des Lüsters, die unheimlich-unterirdische Bootsfahrt und die Szene auf dem Friedhof, die noch dank ausgiebiger Rauch- und Nebeleffekte mit einem Stück Hollywood garniert wurde.

Nicht minder beeindruckend waren die grandiosen Bühnenelemente, die Michael Scott von der Metropolitan Opera gefertigt hat. Dies in Addition machte den Besuch des "Phantoms der Oper" zu einem herausragenden Musicalerlebnis!