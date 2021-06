Buchen. (rüb) Zwischen Wehmut und Aufbruchsstimmung: Am Lohplatz in Buchen hat der Abbruch der drei leerstehenden Häuser 18 bis 21 begonnen. Damit geht ein Stück Alt-Buchen verloren. Die Freude über das, was an gleicher Stelle neu entstehen soll, dürfte bei den meisten aber überwiegen: Die Firma Hollerbach-Bau (Hardheim) wird dort ein Mehrfamilienhaus mit sieben Mietwohnungen errichten und dafür rund zwei Millionen Euro investieren.

Die Neubebauung des Lohplatzes wird damit endlich Wirklichkeit, nachdem mehrere Anläufe in den letzten 25 Jahren gescheitert waren. Vor dem Neubau steht aber der Abriss: Die Arbeiten werden zum Preis von 79.050 Euro von der Firma Leis Abbruch und Recycling (Walldürn) durchgeführt. In der Lohplatzstraße kommt es dadurch zu Verkehrsbehinderungen bzw. zeitweise auch zu einer Straßensperrung.