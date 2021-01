Buchen. (rüb) Größer und moderner – so sollen die Filialen der Discounter Aldi und Lidl in der F.-X.-Schmerbeck-Straße in Buchen werden. Hintergrund sind veränderte Kundenerwartungen und neue logistische Anforderungen. Aus diesem Grund läuft aktuell die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Sondergebiet Einzelhandel", die vom Gemeinderat bereits 2019 in die Wege geleitet worden war.

Ziel der Änderung des Bebauungsplans ist es, eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Einzelhandelslandschaft voranzutreiben. Damit möchte die Stadt die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die von den Betreibern beabsichtigten Baumaßnahmen schaffen. Nachdem aufgrund der gegenwärtigen Situation eine Öffentlichkeitsbeteiligung nicht in Form einer Präsenzveranstaltung für die Allgemeinheit stattfinden kann, wird der Entwurf im Bürgermeisteramt, Wimpinaplatz 3, noch bis 12. Februar öffentlich ausgelegt.

Im Detail stehen die Pläne der beiden Discounter aber noch nicht fest. Bei der erstmaligen Vorstellung der Expansionswünsche 2019 im Gemeinderat hieß es, dass jeweils eine Erweiterung der Verkaufsfläche in beiden Filialen von derzeit 900 auf jeweils 1300 Quadratmeter vorgesehen sei. Dafür sollten die beiden Gebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Greta Petersen, Leiterin der Abteilung Filialentwicklung bei Aldi Süd in Helmstadt, sagte auf RNZ-Anfrage: "Grundsätzlich versuchen wir, unseren Kunden das Einkaufen so angenehm wie möglich zu machen, und entwickeln deshalb unser Sortiment und unsere Filialen stetig weiter. Unser Standort in Buchen wurde im September 1998 erstmals eröffnet und nach einer Modernisierung im Mai 2018 wiedereröffnet. Wir werden ihn auch in Zukunft weiterentwickeln. Wann und in welchem Umfang, lässt sich aktuell jedoch nicht sagen."

Ähnlich fällt die Antwort der Lidl-Pressestelle in Neckarsulm aus: "Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Buchen wollen wir unseren Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir derzeit noch keine näheren Angaben machen können, da wir uns noch in der Planungsphase befinden."