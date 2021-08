Buchen. (tra) "Hier wurde eine Punktlandung hingelegt, alles war gut koordiniert", zieht Fachdienstleiter Stefan Müller von der Stadt Buchen nach dem Einbau des Energieumwandlungsbauwerks am Steinäckerweg zufrieden Bilanz. Auch die Anlieferung der Fertigbauteile durch den Kran, der bis zu 200 Tonnen transportieren kann und für dessen Anfahrt zur Baustelle extra eine Baustraße errichtet werden musste (die RNZ berichtete), sei reibungslos verlaufen. Das Bauwerk wurde zwischen 9 und 10 Uhr angeliefert, und bereits am späteren Vormittag wurde der Kran wieder von der Baustelle gefahren.

Das Bauwerk wird die Wucht des Regenwassers reduzieren. Foto: Tanja Radan

Das Umwandlungsbauwerk wird dazu beitragen, die Umgebung, darunter den Friedhofsbereich, so gut wie möglich vor Starkregenereignissen zu schützen. "Das Bauwerk dient dem Hochwasserschutz. Es wandelt die Energie des Niederschlagswassers aus dem zukünftigen Baugebiet ,Marienhöhe’ um, so dass es mit viel weniger Kraft in den Hainsterbach fließt", erklärt Müller. "Die Firma Weiss wird nun nahtlos damit beginnen, die Natürlichkeit der Talaue zurückzugewinnen", so Müller. Die Baustraße wird zurückgebaut, und es wird in Zukunft nur noch einen befahrbaren Rasenschotterweg für Wartungsarbeiten am Energieumwandlungsbauwerk geben. Bei den Erdbauarbeiten wird die Firma auf natürliche Ressourcen zurückgreifen und zum Beispiel Felsen verwenden, die sich bereits vor Ort befinden.