Auf gute Resonanz bei Käufern und Verkäufern stieß am Freitag der Flohmarkt in der Buchener Innenstadt. Foto: Anthea Fischer

Buchen. (afi) Kinderspiele, Antiquitäten, Klamotten, Spielzeuge in allen Formen und Größen, Puzzles und vieles mehr konnten die Schnäppchenjäger am Freitag in der Buchener Fußgängerzone erspähen. Junge und erwachsene Verkäufer boten eine große Vielzahl an Artikeln zu kostengünstigen Preisen an, die auch fleißig gekauft wurden.

"Nicht nur das Interesse auf der Verkäuferseite steigt jährlich an, sondern auch die Kunden erfreuen sich an dem Flohmarkt", erzählt Simone Farrenkopf, die das Ganze organisiert hat. Seit sieben Jahren hätte sich der Flohmarkt zur Zeit des Schützenmarktes etabliert. Ursprünglich sei er dadurch entstanden, dass sich die Aktivgemeinschaft Gedanken gemacht habe, wie sie sich beim Schützenmarkt einbringen könne.

Die kostenlosen Standplätze und die einfache Organisation würden sich großer Beliebtheit bei den Verkäufern erfreuen: "Wer etwas verkaufen will, muss nur vorher bei mir im Geschäft anrufen und erhält dann eine Standnummer - ganz ohne Standmiete. Oftmals rufen schon viele weit vor den Sommerferien an, um sich einen Platz zu sichern", sagt Simone Farrenkopf. Einige Verkäufer würden sogar aus dem Miltenberger Raum, aus Wertheim und Walldürn kommen.

"Für alle möglichen Schätze lässt sich ein Kunde finden. Wir haben heute zum Beispiel ein altes Radio verkauft", sagt Simone Farrenkopf. Auch an den anderen Tischen konnte man allerlei Kostbarkeiten finden. Und so ist der Flohmarkt wohl nicht nur ein Gewinn für diejenigen, die dort fündig werden, sondern auch für die, die alte Sachen zum kleinen Preis verkaufen möchten.