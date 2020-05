Buchen. (tra/rüb/joc) Gastronomen und Gäste werden wohl gleichermaßen erleichtert sein: Ab dem heutigen Montag ist für die Gaststätten der strikte Corona-Shutdown zu Ende. Die Wirte können endlich wieder öffnen und für die Menschen da sein, die es sicherlich genießen werden, wieder außerhalb der eigenen vier Wände zu essen.

Das Buchener "Waldeck" gehört zu den ersten Gaststätten, die loslegen: Ab dem heutigen Montag kann das Bistro wieder besucht werden. An den Öffnungszeiten hat sich nichts geändert, am Bistrobetrieb jedoch schon: "Den Gästen wird ein Tisch zugewiesen, so dass die Einhaltung der Abstandsregeln sichergestellt werden kann", erklärt "Waldeck"-Wirt Christian Ullmer auf Nachfrage der RNZ. Die vorgeschriebenen Abstände machen ihm keine Sorgen: "Wenn wir im ,Waldeck‘ eines haben, dann ist das Platz. Die Tische haben wir dementsprechend auseinandergezogen." Auf der großen Terrasse können die Gäste zudem auch an der frischen Luft sitzen.

Hintergrund > Frank Heilig ("Zum Löwen", Großeicholzheim): "Wir öffnen am heutigen Montag, wobei wir mit sehr gemischten Gefühlen an die Sache herangehen, da wir wissen dass die Umsetzung der Auflagen nicht einfach ist. Wir werden werktags – außer mittwochs – ab 17 Uhr öffnen, am Wochenende dann von [+] Lesen Sie mehr > Frank Heilig ("Zum Löwen", Großeicholzheim): "Wir öffnen am heutigen Montag, wobei wir mit sehr gemischten Gefühlen an die Sache herangehen, da wir wissen dass die Umsetzung der Auflagen nicht einfach ist. Wir werden werktags – außer mittwochs – ab 17 Uhr öffnen, am Wochenende dann von 10.30 bis 13.30 Uhr und ab 17 Uhr. Parallel dazu bleibt unser Abholservice bestehen. > Norbert Kilian ("Beuchertsmühle", Walldürn): "Natürlich freuen wir uns, dass wir wieder öffnen können, aber für uns ist klar, dass das Arbeiten und die Umsätze nicht mit normalen Zeiten vergleichbar sind. Uns fehlen natürlich die ganzen Veranstaltungen wie Hochzeiten oder andere Familienfeiern. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Wir öffnen am Mittwoch und wir können bei Einhaltung der Abstandsregelungen innen 100 Plätze und auf der Terrasse 28 Plätze anbieten." > Armin Münster ("Wohlfahrtsmühle" Hardheim): "Wir haben ab Mittwoch zu den üblichen Zeiten geöffnet, wobei wir schauen müssen, wie es anläuft. Die Nachfrage im Restaurant ist aber schon gut, und auch die Zimmerreservierungen ziehen erfreulicherweise wieder an. Die Veranstaltungen fehlen uns aber natürlich weiterhin. Die Vorkehrungen, die wir treffen müssen – von der Hygieneunterweisung bis zum Abstandhalten – ist natürlich immens. Aber wir sind froh, dass es wieder losgeht!" > Michael Kuhn ("Zum Hirsch", Walldürn): "Wir haben die Hoffnung, dass die Leute es annehmen und uns die Treue halten. Aber wir wissen nicht, was uns erwartet: Wird viel los sein oder wenig? Normalerweise hätten wir in dieser Woche viel zu tun, da über Christi Himmelfahrt das Walldürner Blumen- und Lichterfest wäre. Normalerweise ... Stattdessen fallen uns durch die Abstandsregeln jedoch 50 Prozent der Tische weg. Aber wie gesagt: Wir gehen hoffnungsfroh an die Wiedereröffnung!" > Kosta Pantelidou ("Akropolis", Walldürn): "Wir haben ab Dienstag wieder geöffnet, allerdings immer erst ab 17 Uhr. Wie es angenommen wird? Ich lasse mich überraschen. Um den Abstandsregeln zu entsprechen lassen wir immer in der Mitte einen Tisch frei."( RNZ)

Auf das entspannte Lehnen an der Bar muss bis auf Weiteres jedoch verzichtet werden. "Am Tresen wäre es extrem schwierig, die Abstandsregelungen einzuhalten", erklärt Ullmer. Deswegen müssten alle an Tischen sitzen. Was es im Bistro "Waldeck" in nächster Zeit ebenfalls nicht geben wird, sind Stammtischrunden: Der Gesetzgeber schreibt aktuell vor, dass an einem Tisch nur Personen aus maximal zwei Haushalten zusammensitzen dürfen. Zur Wiedereröffnung hat sich Ullmer etwas Besonderes überlegt: "Wir werden die original Schützenmarkt-Hähnchen anbieten. Wenn der Schützenmarkt schon ausfallen muss, soll auf die Hähnchen dennoch nicht verzichtet werden."

Der "Waldeck"-Wirt freut sich darüber, dass die Gastronomen endlich wieder öffnen dürfen. "Aber es wird wahrscheinlich längere Zeit dauern, bis in der Gastronomie alles wieder wie vor der Pandemie sein wird", fügt er hinzu.

Im Gasthaus "Zum Löwen" in Buchen geht es am morgigen Dienstag wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten los. Auch im "Löwen" gelten natürlich die üblichen Hygieneregeln. Die Gäste haben Zugang zu Desinfektionsmittel und die Speisen werden von Mitarbeitern serviert, die Schutzmaske tragen. "Daran wird man sich erst gewöhnen müssen", meint Wirt Lukas Gauer. "Aber auch mit Maske werden wir den Gästen ein Lächeln schenken und ihren Aufenthalt so schön wie möglich gestalten, damit sie ihre Sorgen vergessen können."

Aufgrund der besonderen Situation haben Boris Oliver und Lukas Gauer ihre Speisekarte etwas verkleinert. "Aber es ist dennoch für jeden etwas dabei", sagt Lukas Gauer. Die Gäste können zwar ohne Reservierung den "Löwen" besuchen, ein kurzer Anruf erleichtert den Wirten jedoch die Planung. Auch im "Löwen" kann an der frischen Luft gegessen werden. Vor dem Restaurant gibt es eine Terrasse mit einigen Sitzplätzen.

Der "Prinz Carl" in Buchen ist ab morgen, Dienstag, wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten hat Familie Jaegle verkürzt: Das Restaurant kann ab 17 Uhr besucht werden. Samstags und sonntags sowie an Feiertagen ist auch mittags geöffnet. "Wir haben die Tische und Stühle sowohl im Restaurant als auch auf der Terrasse so aufgestellt, dass sich die Gäste keinerlei Gedanken um den Mindestabstand machen müssen. Wir haben viel Platz geschaffen", sagt Wirtin Karin Jaegle. Die Gäste sollen beim Betreten des Lokals eine Schutzmaske tragen und sie dann am Tisch abnehmen. Zudem werden sie an der Tür abgeholt und bekommen einen Platz zugewiesen. Auf das beliebte Frühstücksbuffet muss momentan leider verzichtet werden. Wer frühstücken will, wird um eine Reservierung gebeten. Bis Jahresende finden zudem keine Kochkurse mehr statt. Obwohl der "Prinz Carl" wieder geöffnet sei, werde, so Jaegle, der Abholservice weiterhin angeboten: "Für alle, die lieber zuhause auf ihrer eigenen Terrasse essen, bieten wir nach wie vor unser ,Essen ,to go‘ an, das bestellt und abgeholt werden kann."

Hintergrund Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA hat Tipps für Gäste: > Wer sich krank fühlt, oder Kontakt mit einer mit Sars-CoV-2 infizierten Person hatte, darf kein Restaurant besuchen. > Tischreservierungen empfohlen. [+] Lesen Sie mehr Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA hat Tipps für Gäste: > Wer sich krank fühlt, oder Kontakt mit einer mit Sars-CoV-2 infizierten Person hatte, darf kein Restaurant besuchen. > Tischreservierungen empfohlen. > Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen Anwesenden einhalten. > Auf dem Weg zum Tisch eine Schutzmaske tragen. > Angebotene Desinfektionsmöglichkeiten nutzen. > Zugewiesene Sitzplätze einhalten. Maximal zwei Haushalte dürfen an einem Tisch sitzen. > Auf Körperkontakt wie z.B. Händeschütteln verzichten. > Bargeldlos zahlen. (RNZ)

Auch das Restaurant "Santorini" in der Von-Leiningen-Straße in Buchen öffnet wieder – allerdings erst ab Dienstag, 17 Uhr, weil der Montag traditionell Ruhetag ist. Wie Oberkellner Petros betont, sind sein Chef Elias, er und das gesamte Team froh, dass es "endlich wieder los gehen kann".

Verzichten müssen die Gäste aber zunächst auf den beliebten Mittagstisch, der erst ab Freitag wieder angeboten werden kann. Aufgrund der Abstandsregelungen wurde die Kapazität insgesamt etwas verringert. Dies fällt im sehr weitläufig angelegten Biergarten trotz zwei Metern Abstand von Tisch zu Tisch kaum ins Gewicht, im Inneren müssen aber acht Tische komplett frei bleiben. Von daher empfiehlt Petros eine vorherige Reservierung.