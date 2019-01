In St. Oswald wurden am Freitagvormittag die Sternsinger, die in der Kernstadt unterwegs sind, ausgesendet. Am gestrigen Freitag und heutigen Samstag sind sie in Buchen unterwegs. Auch in den meisten anderen Gemeinden ziehen nun die Sternsinger von Haus zu Haus, bringen den Segen und bitten um Spenden. Foto: Anthea Fischer

Buchen. (afi) Über 100 Leute versammelten sich am Freitagvormittag in der Stadtkirche St. Oswald für die Aussendung der Sternsinger. Die Kinder und Jugendlichen trugen schon in freudiger Erwartung ihre Gewänder.

Christiane Berger-Grimm übernahm stellvertretend für Pfarrer Johannes Balbach, der kurzfristig verhindert war, die Leitung des Wortgottesdienstes. Die Anwesenden stimmten sich mit dem Lied der Sternsinger auf die kommenden Tage ein. Am gestrigen Freitag und heutigen Samstag besuchen bzw. besuchten sie die Häuser in Buchen und verkünden die Botschaft der Geburt von Christus als Kaspar, Melchior und Balthasar. An die Türen werden traditionell die Buchstaben "C + M + B" geschrieben, was für "Christus Mansionem Benedicat" steht. Übersetzt bedeutet dies: Christus segnet dieses Haus. Diesen Segen bringen die Kinder und Jugendlichen zu allen Mitmenschen und so wird er in die Welt hinausgetragen.

Mit der Aktion Dreikönigssingen findet die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder bereits zum 60. Mal weltweit statt. Beispielhaft steht dieses Jahr das Engagement für Kinder mit Behinderung in Peru im Vordergrund und damit die Botschaft: "Wir sind alle unterschiedlich. Jeder von uns hat eine besondere Persönlichkeit und ist einzigartig sowie wunderbar!" Dies betonte Christiane Berger-Grimm während der Aussegnung. Dazu passt auch das diesjährige Motto "Wir gehören zusammen", das hervorheben soll, dass niemand ausgeschlossen werden sollte - egal, ob diese Person behindert ist oder nicht - und alle Kinder dazu gehören. Als Erinnerung daran und als Zeichen der Verbundenheit durften sich die Kinder und Betreuer gegenseitig Segensarmbändchen ums Handgelenk binden, auf dem dieses Motto steht.

Mit der Situation der behinderten Kinder in Peru und dem diesjährigen Leitsatz hatten sich die Sternsinger bereits bei einem Vortreffen auseinandergesetzt und beschäftigt. Auch ein Film, der die Verhältnisse in dem südamerikanischen Land dokumentiert, schauten sie sich gemeinsam an.

In den Fürbitten wurde darum gebeten, dass alle Kinder und Menschen so angenommen werden, wie sie sind; dass unterschätzte Menschen den Mut finden, ihre besonderen Fähigkeiten einzusetzen; dass allen Kindern, die niemanden haben, der sich um sie kümmert, Menschen geschenkt werden, die sich ihnen zuwenden; dass Familien die Kraft geschenkt wird, auch in schweren Zeiten zusammenzuhalten, und dass allen Kindern weltweit Freude am Leben geschenkt wird. Nach der Segnung der Segensarmbändchen, der Sternsinger und der Sternsingerkreide durften die Kinder und Jugendlichen losziehen. Neben den Haushalten in Buchen besuchen einige Sternsinger am Samstag auch die Seniorenheime und es finden dort Singspiele statt. Am Sonntag werden die Kinder, verkleidet als die drei Könige aus dem Morgenland, auch im Krankenhaus zu Besuch sein.

Während der gesamten Zeit verköstigt ein Küchenteam die Sternsinger mit warmen Mahlzeiten im Wimpinasaal. Christiane Berger-Grimm bedankte sich bei allen Freiwilligen, die zum Gelingen dieser Aktion beitragen: "Ohne die großen und kleinen Mitwirkenden, die Näherinnen, das Küchenteam und die Organisatoren wäre das alles nicht möglich!" Zum Gottesdienst am Dreikönigstag, den 6. Januar, in der Stadtkirche St. Oswald mit den Sternsingern ist die Bevölkerung willkommen.

Die Sternsinger sind sind fast allen Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs. Stellvertretend berichtet die RNZ dieses Jahr über die Aktionen in Buchen und Höpfingen.